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Новости Хищение средств Коррупция на закупках дронов
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Коррупция при закупке дронов: объявлены новые подозрения по делу Госспецсвязи, — НАБУ

Коррупция при закупках дронов

НАБУ и САП установили новые факты в рамках уголовного производства по делу о злоупотреблениях в Госспецсвязи при закупке дронов для Сил обороны Украины в 2023 году.

Об этом сообщает НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Новые подозрения

Как отмечается, общая сумма ущерба, нанесенного государству, выросла с 90 млн грн до 254 млн грн.

В частности, по результатам изучения дополнительно полученных доказательств четырем ранее разоблаченным лицам обновлены подозрения. Также о подозрении сообщено еще одному участнику сделки — фактическому контролеру частных компаний.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

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Что предшествовало?

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Госспецсвязь (186) закупки (936) хищения (271)
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Топ комментарии
+3
І до чого тут Міша?
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13.08.2026 18:07 Ответить
+3
потрібно побільше картону,щоб прикрити корупцію
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13.08.2026 18:10 Ответить
+2
Що, чергові ''свинарчуки'' Зеленського? А що він обіцяв, що якщо знайдуть хоч одного його свинарчука то...Як завжди набрехав.
Сьогодні мають називатися мародери не ''свинарчука'' та, а ''міндичами''. Куди свинарчука братися до міндичів. ''Свинарчуки'' крали на росії клістрони і везли їх до України,та ''міндичі'' Зеленського крали в Україні і возили ''двушками'' на росію.
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13.08.2026 18:10 Ответить

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