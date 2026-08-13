Коррупция при закупке дронов: объявлены новые подозрения по делу Госспецсвязи, — НАБУ

НАБУ и САП установили новые факты в рамках уголовного производства по делу о злоупотреблениях в Госспецсвязи при закупке дронов для Сил обороны Украины в 2023 году.

Об этом сообщает НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Новые подозрения

Как отмечается, общая сумма ущерба, нанесенного государству, выросла с 90 млн грн до 254 млн грн.

В частности, по результатам изучения дополнительно полученных доказательств четырем ранее разоблаченным лицам обновлены подозрения. Также о подозрении сообщено еще одному участнику сделки — фактическому контролеру частных компаний.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

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Что предшествовало?

28 октября НАБУ и САП раскрыли схему растраты более 90 млн грн при закупках дронов для Сил обороны. Должностные лица Госспецсвязи вместе с представителями частных компаний завышали цены на БПЛА DJI и Autel и выводили средства за границу.

30 октября Высший антикоррупционный суд применил к двум подозреваемым по делу о хищении средств при закупках беспилотников для Сил обороны Украины меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 28.12.2025 года включительно и возможности освобождения под залог.

5 ноября ВАКС определил меры пресечения в отношении двух должностных лиц Госспецсвязи, которых НАБУ и САП подозревают в растрате государственных средств при закупках дронов для украинских военных. Им назначили залоги в размере 12 и 5 млн грн.

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