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У НАБУ підтвердили обшуки в Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників

НАБУ підтвердило обшуки у Нацбанку: що відомо?

У Національному антикорупційному бюро заявили, що проводять обшуки у Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників", - йдеться в повідомленні.

Водночас жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли.

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"Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - підсумували у Бюро.

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Обшуки у Пишного

  • Раніше ЗМІ та нардепи повідомили, що зранку 21 жовтня НАБУ та САП проводять слідчі дії у голови НБУ Андрія Пишного.

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НАБУ (4540) НБУ (2848) обшук (1562)
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