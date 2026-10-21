806 5
У НАБУ підтвердили обшуки в Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників
У Національному антикорупційному бюро заявили, що проводять обшуки у Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників", - йдеться в повідомленні.
Водночас жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли.
"Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства.
Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - підсумували у Бюро.
Обшуки у Пишного
- Раніше ЗМІ та нардепи повідомили, що зранку 21 жовтня НАБУ та САП проводять слідчі дії у голови НБУ Андрія Пишного.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль