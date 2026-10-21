У НАБУ підтвердили обшуки в Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників

У Національному антикорупційному бюро заявили, що проводять обшуки у Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників", - йдеться в повідомленні.

Водночас жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли.

Читайте: НАБУ розшукало екссуддю Леонова, який отримав 11 років за вимагання $30 тисяч хабаря, але втік. ФОТО

"Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства.



Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", - підсумували у Бюро.

Також читайте: НАБУ і САП завершили розслідування схеми закупівлі дронів Держспецзв’язком: збитки державі становлять 254 млн грн

Обшуки у Пишного

Раніше ЗМІ та нардепи повідомили, що зранку 21 жовтня НАБУ та САП проводять слідчі дії у голови НБУ Андрія Пишного.

Дивіться: Створювали штучні докази в інтересах посадовця СБУ: НАБУ підозрює експертів КНДІСЕ. ВIДЕО