НАБУ розшукало екссуддю Леонова, який отримав 11 років за вимагання $30 тисяч хабаря, але втік. ФОТО

НАБУ і САП розшукали та затримали колишнього суддю Бабушкінського райсуду Дніпропетровська Андрія Леонова, який понад три роки переховувався від відбування 11-річного покарання за хабарництво. Наразі його доправили до слідчого ізолятора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НАБУ.

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НАБУ і САП розшукали колишнього суддю Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Андрія Леонова, який понад три роки переховувався від відбування покарання.

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За що затримали суддю Леонова?

У травні 2018 року його викрили на вимаганні 30 тис. дол. США хабаря та отриманні частини цієї суми. За гроші він обіцяв визнати фермерське господарство потерпілим і винести у справі про рейдерство та підроблення документів вирок без позбавлення волі.



У березні 2023 року ВАКС визнав Андрія Леонова винним та призначив йому 11 років позбавлення волі, заборонив обіймати посаду судді протягом трьох років і конфіскував усе належне йому майно.

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Андрій Леонов перебував у розшуку 3 роки

Однак на оголошення вироку та розгляд апеляції Андрій Леонов не з’явився. У червні 2023 року його оголосили в розшук.



За результатами проведення низки оперативно-розшукових заходів детективи НАБУ встановили місце перебування засудженого та затримали його. Щоб залишатися непомітним, він переховувався у таємних приміщеннях, пересувався малолюдними маршрутами, використовував автомобілі зі зміненими номерами та двоколісний транспорт. В окремих випадках він навіть одягав форму Національної поліції України.



Наразі затриманого вже доправлено до слідчого ізолятора.

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