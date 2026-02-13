Шурму та його брата оголошено у розшук, - МВС

Колишнього заступника Офісу Президента Ростислава Шурму та його брата Олега оголосили у розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну інформацію оприлюднено на сайті МВС.

Що відомо?

Обох звинувачують за ст.191 ч.5 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст.209 ч.3 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).





Реакція Шурми

Колишній заступник ОП заявив, що ні він, ні його брат не переховуються.

"Я відкрито та законно перебуваю у Федеративній Республіці Німеччина за адресою, відомою слідству. Мої актуальні контакти та контакти захисників неодноразово були повідомлені компетентним органам", - запевнив Шурма.

Також він заявив, що готовий співпрацювати зі слідством у межах закону.

"Сторона захисту офіційно просила забезпечити мою участь у процесуальних діях у форматі відеоконференції та/або із використанням доступних законних механізмів за місцем мого перебування (включно з можливістю проведення відповідних дій через дипломатичні установи). Також ми просимо спрямовувати всі процесуальні повідомлення на мою адресу в Німеччині та моїм захисникам.

За цих обставин публічне представлення мене як такого, що "переховується", є необґрунтованим і створює хибне враження для суспільства. У правовій державі оцінку дає суд і процедура, а не заголовки", - пояснив Шурма.

Також він не визнає себе винним та готовий "доводити свою невинуватість у встановленому законом порядку".

Що передувало?

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.

Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

