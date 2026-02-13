Шурму та його брата оголошено у розшук, - МВС

Шурму та його брата оголосили у розшук: що відомо?

Колишнього заступника Офісу Президента Ростислава Шурму та його брата Олега оголосили у розшук.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну інформацію оприлюднено на сайті МВС.

Що відомо?

Обох звинувачують за ст.191 ч.5 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст.209 ч.3 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Також читайте: Шурма з Німеччини заявив про готовність співпрацювати зі слідством, але на відстані

Реакція Шурми

Колишній заступник ОП заявив, що ні він, ні його брат не переховуються.

"Я відкрито та законно перебуваю у Федеративній Республіці Німеччина за адресою, відомою слідству. Мої актуальні контакти та контакти захисників неодноразово були повідомлені компетентним органам", - запевнив Шурма.

Також він заявив, що готовий співпрацювати зі слідством у межах закону.

"Сторона захисту офіційно просила забезпечити мою участь у процесуальних діях у форматі відеоконференції та/або із використанням доступних законних механізмів за місцем мого перебування (включно з можливістю проведення відповідних дій через дипломатичні установи). Також ми просимо спрямовувати всі процесуальні повідомлення на мою адресу в Німеччині та моїм захисникам.

За цих обставин публічне представлення мене як такого, що "переховується", є необґрунтованим і створює хибне враження для суспільства. У правовій державі оцінку дає суд і процедура, а не заголовки", - пояснив Шурма.

Також він не визнає себе винним та готовий "доводити свою невинуватість у встановленому законом порядку".

Читайте: У Шурми дійсно проводили обшуки, це відбулося 15 липня в Штарнбергу, - Spiegel

Що передувало?

  • У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.
  • Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.
  • 25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.
  • Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

+25
Нікада такова нєбила і вот апять-спочатку дали втекти і потім почали розшукувати...
13.02.2026 12:11 Відповісти
Всіх Зельоних, хто зашкварився, переправляють через кордон до своїх маєтків, а потім починається шоу "Ой! А де ж вони поділись? Будемо шукати! А як же!"
13.02.2026 12:12 Відповісти
Всі виродкі яких привів зеленський!!! Всі в розшуку!!! То чому до сих пір цьому гандону зеленському немає підозри??? Це він їх привів до влади це він їх відмазує і це все робиться з мовчазної згоди клятого виродка зеленського з помочі єрмака.
13.02.2026 12:37 Відповісти
Нікада такова нєбила і вот апять-спочатку дали втекти і потім почали розшукувати...
13.02.2026 12:11 Відповісти
Ета біла чудовіщная помілка з їх призначєнням, зараз терміново перепризначать других й дадуть вкрасти й звалити з ЦУкраїни й подадуть також у розшук.
13.02.2026 12:33 Відповісти
Он же памятнік. Кто ж его посадіт? (с) Не розумію. Як можливо розшукувати заступника офісу? Це вбиральня?
13.02.2026 12:40 Відповісти
там ще батько такий же покидьок та риговський депутат,подивіться на ці харі,не треба бути ломброзо щоб зробити висновок--це тварі та ворюги,протеже суки-єрмака
13.02.2026 13:59 Відповісти
13.02.2026 12:12 Відповісти
Ми в владу вибрали відвертих бандитів.
13.02.2026 12:16 Відповісти
думаю що диверсантів
13.02.2026 12:18 Відповісти
Я за зелених не голосував так що не всі винні!
13.02.2026 12:20 Відповісти
А шо,порох був лучший !?
13.02.2026 12:20 Відповісти
не знаю щодо пороха---але шашликів від зеленського вся країна наїлась
13.02.2026 12:23 Відповісти
При Пороху пенсії підіймали і на 19 відсотків,ці ****** більше 12 неспромоглися і то побачимо!
13.02.2026 12:27 Відповісти
ви оце зараз серйозно? ви ***** серйозно?
якщо серйозно, то спробуйте напружитись й навести таку ж кількість, яку ми маємо сьогодні, відверто антиукраїнського лайна, корумпованого лайна, некваліфікованого, непрофесійного, некомпетентного лайна в оточенні пороха; навести таку ж кількість антиконституційних дій, які вчинив зеленський: навести таку ж кількість безвідповідальних популістських дій, які призвели до наслідків подібних тим, які ми спостерігаємо сьогодні.
13.02.2026 12:39 Відповісти
Про сарказм не чули,нє.
13.02.2026 14:55 Відповісти
вибачте. для мене виявилось занадто тонко.
13.02.2026 14:57 Відповісти
Petro чи,чувирдло,не ганьби добре ім'я...
13.02.2026 15:17 Відповісти
орлята зеленського
13.02.2026 12:17 Відповісти
Павучата. Зелені й огидні.
13.02.2026 12:20 Відповісти
це за скзіжджені державні гроші на сонячні електростанції, електрику з яких ці фраєра продавали кацапам?
а де ж державна зрада? забули?
13.02.2026 12:18 Відповісти
Треба зараз всю ОПівську злочинну групу на чолі з дєрмаком закрити в СІЗО, а потім розслідувати, те шобло все винне в корупції та зраді Україні та народу! І не треба буде витрачати народні гроші на розшуки злочинців!
13.02.2026 12:18 Відповісти
Знову наші "правоохоронці" поспішають, аж з ніг падають
13.02.2026 12:19 Відповісти
-2 патужних менеджера...
13.02.2026 12:19 Відповісти
через Тису, напевно, вплав...Життям ризикували, напевно...
Бо ж як інакше? Кримінальна справа, на кордоні, відповідно, чорний список... Ну не могли ж наша ДПСУ їх пропустити! Ну не могла, адже керують нею най, най..., а над ними ж також най, най... сам най, най... найзеленіший Зеленський!
13.02.2026 12:21 Відповісти
Шоу маст го он
13.02.2026 12:25 Відповісти
13.02.2026 12:37 Відповісти
Не виходить розмістити фото з чату-суть:Запитання-хлопці,ви коли перший раз побачили 3,14зду____Відповідь-в 2019р.після оголошення результатів виборів.
13.02.2026 12:46 Відповісти
Привели 73 % тих кому какая разніца хоть паржом ось хто так було у 1917 так було у 37 ******** завжди попадили на популізм виродків
13.02.2026 13:03 Відповісти
13.02.2026 12:47 Відповісти
от шо значить коли 73% людей загубили розум ,та піддалися на масову ейфорію, розрушити владу 5 Президента України, Порошенко , вибрали 🤡 наркомана , з командою фсб , які знищили все, шо ви отримали від Пороха !!! С*ки !!!!!!...
13.02.2026 12:54 Відповісти
Не может быть!!! О возможном преступлении было известно еще в 2023 году. Правоохранителям надо взять пример с Президента и его партии (скорость принятия законов против антикоррупционеров).
13.02.2026 13:07 Відповісти
Классика, сначала ********,потом скрылись,а потом уже можно искать.
13.02.2026 13:11 Відповісти
Ну раз вже втекли з України, то можна і в розшук
13.02.2026 14:43 Відповісти
Не пройшло і трьох років тепер вони як міндіч з цукерманом за кордоном ,спочатку випускають ,а потім роблять вигляд що їх ніби розшукують.
13.02.2026 14:54 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/PnvCXCqYwUU?t=89&feature=share Нехай Зє виконує свої обіцянки!
13.02.2026 17:31 Відповісти
МВС: хто нє захавАлся, я ні вінават
13.02.2026 22:29 Відповісти
 
 