Шурма з Німеччини заявив про готовність співпрацювати зі слідством, але на відстані
Фігурант журналістських розслідувань ексзаступник Офісу президента Ростислав Шурма визнав, що є також фігурантом кримінального провадження та готовий співпрацювати зі слідством.
Про це Шурма пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Він запевнив, що не переховується і підтвердив свою готовність співпрацювати зі слідством у межах кримінального провадження № 42023000000001375.
Де зараз Шурма?
"Станом на сьогодні моїм постійним місцем проживання є Федеративна Республіка Німеччина, про що відомо органу досудового розслідування. Саме з цієї причини я неодноразово офіційно звертався з проханням забезпечити мою участь у процесуальних діях у передбачений законом спосіб - шляхом відеоконференції або на території дипломатичних установ України за кордоном.
Усі мої актуальні контактні дані, адреса проживання та контакти моїх захисників надані правоохоронним органам. Я розраховую, що ці звернення будуть розглянуті з дотриманням вимог закону та з повагою до мого права на захист", - наголосив він.
Чи визнає Шурма свою вину?
Також Шурма додав, що не визнає себе винним у вчиненні будь-якого злочину та переконаний, що жодних протиправних дій не вчиняв.
"Свою позицію я буду відстоювати виключно у правовий спосіб і в порядку, передбаченому законом. Водночас я не можу ігнорувати ознаки вибіркового та політично вмотивованого тиску, які супроводжують це провадження. Саме тому для мене принципово важливо, щоб розслідування здійснювалося неупереджено, з дотриманням усіх процесуальних гарантій та принципу справедливого суду. Я відкритий до законної співпраці та очікую від слідства такого ж дотримання закону", - резюмує він.
Що передувало?
- У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.
- Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.
- 25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.
- Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.
