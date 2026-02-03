Шурма з Німеччини заявив про готовність співпрацювати зі слідством, але на відстані

Фігурант журналістських розслідувань ексзаступник Офісу президента Ростислав Шурма визнав, що є також фігурантом кримінального провадження та готовий співпрацювати зі слідством.

Про це Шурма пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що не переховується і підтвердив свою готовність співпрацювати зі слідством у межах кримінального провадження № 42023000000001375.

Де зараз Шурма?

"Станом на сьогодні моїм постійним місцем проживання є Федеративна Республіка Німеччина, про що відомо органу досудового розслідування. Саме з цієї причини я неодноразово офіційно звертався з проханням забезпечити мою участь у процесуальних діях у передбачений законом спосіб - шляхом відеоконференції або на території дипломатичних установ України за кордоном.

Усі мої актуальні контактні дані, адреса проживання та контакти моїх захисників надані правоохоронним органам. Я розраховую, що ці звернення будуть розглянуті з дотриманням вимог закону та з повагою до мого права на захист", - наголосив він.

Чи визнає Шурма свою вину?

Також Шурма додав, що не визнає себе винним у вчиненні будь-якого злочину та переконаний, що жодних протиправних дій не вчиняв.

"Свою позицію я буду відстоювати виключно у правовий спосіб і в порядку, передбаченому законом. Водночас я не можу ігнорувати ознаки вибіркового та політично вмотивованого тиску, які супроводжують це провадження. Саме тому для мене принципово важливо, щоб розслідування здійснювалося неупереджено, з дотриманням усіх процесуальних гарантій та принципу справедливого суду. Я відкритий до законної співпраці та очікую від слідства такого ж дотримання закону", - резюмує він.

Що передувало?

  • У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.
  • Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.
  • 25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.
  • Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

А як він в Німеччину виїхав? Він шо інвалід?
Не переховуюсь, бо ніхто не шукатиме. До зміни влади.
Тому, що член ЗЄ-банди !
Не переховується а просто "тіхонько в лєс ушол".
Повний пісдець. Напевно виїхав на не пригальмувавши на таможні. Гроші в багажник не влізали отож прив'язав скочом на дах машини в прозорих пакетах.
Я не переховуюсь, я просто ложив на вас всіх бо знаю що не буду покараний «
З нашим наскрізь прогнизаним корупцією суспільством на "правосуддя" надія тільки в злочинців.
Понабирають шушари шаурми...
Почекайте,кирпоносі! Цей Шурма підписував платіжні документи? Здійснював переказ коштів? Передавав кошти кешем? Стояв зі зброєю біля скроні тих,хто це робив? Чи є питання у правоохоронців до тих,хто це зробив? Банк отримував платіжне доручення на перерахування коштів? Чий там підпис? Які дії керівництва та служби безпеки банку? А Шурма тут яким боком? Людоньки,не перевертайте все з ніг на голову.
Как только оказываются на крючке - так сразу вспоминают о ЗАКОНЕ !
... алєгтатаров все порішає.
