Шурма з Німеччини заявив про готовність співпрацювати зі слідством, але на відстані

Фігурант журналістських розслідувань ексзаступник Офісу президента Ростислав Шурма визнав, що є також фігурантом кримінального провадження та готовий співпрацювати зі слідством.

Про це Шурма пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Він запевнив, що не переховується і підтвердив свою готовність співпрацювати зі слідством у межах кримінального провадження № 42023000000001375.

Де зараз Шурма?

"Станом на сьогодні моїм постійним місцем проживання є Федеративна Республіка Німеччина, про що відомо органу досудового розслідування. Саме з цієї причини я неодноразово офіційно звертався з проханням забезпечити мою участь у процесуальних діях у передбачений законом спосіб - шляхом відеоконференції або на території дипломатичних установ України за кордоном.

Усі мої актуальні контактні дані, адреса проживання та контакти моїх захисників надані правоохоронним органам. Я розраховую, що ці звернення будуть розглянуті з дотриманням вимог закону та з повагою до мого права на захист", - наголосив він.

Чи визнає Шурма свою вину?

Також Шурма додав, що не визнає себе винним у вчиненні будь-якого злочину та переконаний, що жодних протиправних дій не вчиняв.

"Свою позицію я буду відстоювати виключно у правовий спосіб і в порядку, передбаченому законом. Водночас я не можу ігнорувати ознаки вибіркового та політично вмотивованого тиску, які супроводжують це провадження. Саме тому для мене принципово важливо, щоб розслідування здійснювалося неупереджено, з дотриманням усіх процесуальних гарантій та принципу справедливого суду. Я відкритий до законної співпраці та очікую від слідства такого ж дотримання закону", - резюмує він.

Дивіться також: Як живе в Європі ексзаступник керівника ОП та фігурант справи НАБУ Шурма?, - ЗМІ. ВIДЕО

Що передувало?

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.

Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

Читайте також: Ексзаступник Єрмака Шурма звільнився з наглядової ради "Нафтогазу" після обшуків НАБУ у Німеччині