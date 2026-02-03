Шурма из Германии заявил о готовности сотрудничать со следствием, но на расстоянии
Фигурант журналистских расследований экс-заместитель Офиса президента Ростислав Шурма признал, что является также фигурантом уголовного производства и готов сотрудничать со следствием.
Об этом Шурма пишет в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Он заверил, что не скрывается и подтвердил свою готовность сотрудничать со следствием в рамках уголовного производства № 42023000000001375.
Где сейчас Шурма?
"На сегодняшний день моим постоянным местом жительства является Федеративная Республика Германия, о чем известно органу досудебного расследования. Именно по этой причине я неоднократно официально обращался с просьбой обеспечить мое участие в процессуальных действиях предусмотренным законом способом - посредством видеоконференции или на территории дипломатических учреждений Украины за рубежом.
Все мои актуальные контактные данные, адрес проживания и контакты моих защитников предоставлены правоохранительным органам. Я рассчитываю, что эти обращения будут рассмотрены с соблюдением требований закона и с уважением к моему праву на защиту", - подчеркнул он.
Признает ли Шурма свою вину?
Также Шурма добавил, что не признает себя виновным в совершении какого-либо преступления и убежден, что никаких противоправных действий не совершал.
"Свою позицию я буду отстаивать исключительно правовыми способами и в порядке, предусмотренном законом. В то же время я не могу игнорировать признаки избирательного и политически мотивированного давления, которые сопровождают это производство. Именно поэтому для меня принципиально важно, чтобы расследование проводилось беспристрастно, с соблюдением всех процессуальных гарантий и принципа справедливого суда. Я открыт к законному сотрудничеству и ожидаю от следствия такого же соблюдения закона", - резюмирует он.
Что предшествовало?
- В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.
- Некоторые из этих компаний связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
- 25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.
- Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.
