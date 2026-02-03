Шурма из Германии заявил о готовности сотрудничать со следствием, но на расстоянии

Шурма об обысках и подозрении

Фигурант журналистских расследований экс-заместитель Офиса президента Ростислав Шурма признал, что является также фигурантом уголовного производства и готов сотрудничать со следствием.

Об этом Шурма пишет в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Он заверил, что не скрывается и подтвердил свою готовность сотрудничать со следствием в рамках уголовного производства № 42023000000001375.

Где сейчас Шурма?

"На сегодняшний день моим постоянным местом жительства является Федеративная Республика Германия, о чем известно органу досудебного расследования. Именно по этой причине я неоднократно официально обращался с просьбой обеспечить мое участие в процессуальных действиях предусмотренным законом способом - посредством видеоконференции или на территории дипломатических учреждений Украины за рубежом.

Все мои актуальные контактные данные, адрес проживания и контакты моих защитников предоставлены правоохранительным органам. Я рассчитываю, что эти обращения будут рассмотрены с соблюдением требований закона и с уважением к моему праву на защиту", - подчеркнул он.

Признает ли Шурма свою вину?

Также Шурма добавил, что не признает себя виновным в совершении какого-либо преступления и убежден, что никаких противоправных действий не совершал.

"Свою позицию я буду отстаивать исключительно правовыми способами и в порядке, предусмотренном законом. В то же время я не могу игнорировать признаки избирательного и политически мотивированного давления, которые сопровождают это производство. Именно поэтому для меня принципиально важно, чтобы расследование проводилось беспристрастно, с соблюдением всех процессуальных гарантий и принципа справедливого суда. Я открыт к законному сотрудничеству и ожидаю от следствия такого же соблюдения закона", - резюмирует он.

Что предшествовало?

  • В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.
  • Некоторые из этих компаний связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
  • 25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.
  • Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.

Топ комментарии
Не переховуюсь, бо ніхто не шукатиме. До зміни влади.
03.02.2026 13:14 Ответить
А як він в Німеччину виїхав? Він шо інвалід?
03.02.2026 13:11 Ответить
Тому, що член ЗЄ-банди !
03.02.2026 13:18 Ответить
Не переховується а просто "тіхонько в лєс ушол".
03.02.2026 13:19
Повний пісдець. Напевно виїхав на не пригальмувавши на таможні. Гроші в багажник не влізали отож прив'язав скочом на дах машини в прозорих пакетах.
03.02.2026 13:19
Я не переховуюсь, я просто ложив на вас всіх бо знаю що не буду покараний «
03.02.2026 13:28
З нашим наскрізь прогнизаним корупцією суспільством на "правосуддя" надія тільки в злочинців.
03.02.2026 13:28
Понабирають шушари шаурми...
03.02.2026 13:31
Почекайте,кирпоносі! Цей Шурма підписував платіжні документи? Здійснював переказ коштів? Передавав кошти кешем? Стояв зі зброєю біля скроні тих,хто це робив? Чи є питання у правоохоронців до тих,хто це зробив? Банк отримував платіжне доручення на перерахування коштів? Чий там підпис? Які дії керівництва та служби безпеки банку? А Шурма тут яким боком? Людоньки,не перевертайте все з ніг на голову.
03.02.2026 14:21
Как только оказываются на крючке - так сразу вспоминают о ЗАКОНЕ !
03.02.2026 15:18
... алєгтатаров все порішає.
03.02.2026 18:47
 
 