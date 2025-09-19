Как живет в Европе экс-заместитель главы ОП и фигурант дела НАБУ Шурма? - СМИ. ВИДЕО

Журналист УП Михаил Ткач снял сюжет о том, как живет в Европе фигурант дела НАБУ, экс-заместитель руководителя ОП, курировавший экономику и энергетику, Ростислав Шурма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Журналист напомнил, что год назад заместитель руководителя ОП - главный куратор экономики и энергетической сферы Ростислав Шурма внезапно покинул высокую должность. По свидетельствам многочисленных источников "Украинской правды" в политических и бизнес-кругах, это произошло из-за высокой вероятности введения против него санкции США за чрезмерное и неконституционное влияние на целые отрасли страны.

Параллельно НАБУ и САП продолжали расследование в отношении топ-чиновника. Произошло это после резонансного материала редакции Бигус.Инфо. Расследование о том, как государство платило солнечным станциям брата Шурмы за электроэнергию в оккупации. С июля 2022 по июль 2023 года по информации журналистов компании совокупно получили более 320 миллионов гривен оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу" от государственного предприятия "Гарантированный покупатель". При этом отмечалось, что совладельцем двух компаний был брат чиновника ОП Ростислава Шурмы - Олег Шурма.

Также читайте: У Шурмы действительно проводили обыски, это произошло 15 июля в Штарнберге, - Spiegel

После отставки Шурма, отец троих несовершеннолетних детей, покинул страну и поспешил воссоединиться с семьей. Не живет в Украине и брат Ростислава Шурмы - Олег. Он также является фигурантом вышеупомянутого дела НАБУ и САП.

Как утверждают собеседники УП среди народных депутатов, утром 15 июля Шурма позвонил одному из высокопоставленных сотрудников ОП и сообщил, что по адресу его проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон. Сейчас, по информации источников УП в бизнес-кругах, Шурма через адвокатов пытается убедить немецких правоохранителей, что обыски у него - это политическое преследование, и потому содержимое его телефона нельзя передавать украинским правоохранителям.

Читайте: Шурма переехал в Австрию после обысков в Германии, - СМИ