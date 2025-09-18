УКР
Як живе в Європі ексзаступник керівника ОП та фігурант справи НАБУ Шурма?, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналіст УП Михайло Ткач зняв сюжет про те, як живе в Європі фігурант справи НАБУ, ексзаступник керівника ОП, який курував економіку та енергетику, Ростислав Шурма.

Журналіст нагадав, що рік тому заступник керівника ОП – головний куратор економіки та енергетичної сфери Ростислав Шурма раптово залишив високу посаду. За свідченнями чисельних джерел "Української правди" у політичних та бізнесових колах, це сталося через високу ймовірність введення проти нього санкції США за надмірний і неконституційний вплив на цілі галузі країни.

Паралельно НАБУ і САП продовжували розслідування стосовно топ-посадовця. Сталося це після резонансного матеріалу редакції Бігус.Інфо. Розслідування про те, як держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації. З липня 2022 по липень 2023 року за інформацією журналістів компанії сукупно отримали понад 320 мільйонів гривень оплати за електроенергію за "зеленим тарифом" від державного підприємства "Гарантований покупець". При цьому зазначалось, що співвласником двох компаній був брат посадовця ОП Ростислава Шурми Олег Шурма.

Після відставки Шурма, батько трьох неповнолітніх дітей, залишив країну і поспішив возєднатись з родиною. Не живе в Україні і брат Ростислава Шурми Олег. Він також є фігурантом вищезгаданої справи НАБУ і САП.

Як стверджують співрозмовники УП серед народних депутатів, вранці 15 липня Шурма подзвонив одному з високопоставлених співробітників ОП і повідомив, що за його адресою проживання в передмісті Мюнхена детективи НАБУ спільно з німецькими правоохоронцями провели обшуки й вилучили його телефон. Наразі, за інформацією джерел УП у бізнесових колах, Шурма через адвокатів намагається переконати німецьких правоохоронців, що обшуки у нього – це політичне переслідування, а відтак вміст його телефону не можна передавати українським правоохоронцям.

