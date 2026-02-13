РУС
Новости Обыски в Шурмы
4 003 35

Шурма и его брат объявлены в розыск, - МВД

Шурму и его братьев объявили в розыск

Бывший заместитель Офиса Президента Ростислав Шурма и его брат Олег объявлены в розыск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация обнародована на сайте МВД.

Что известно?

Обоих обвиняют по ст.191 ч.5 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.209 ч.3 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Читайте также: Шурма из Германии заявил о готовности сотрудничать со следствием, но на расстоянии

Что предшествовало?

  • В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.
  • Некоторые из этих компаний связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
  • 25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.
  • Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.

Смотрите: Подозрение для Шурмы. Накажут ли еще одного вора в энергетике || Без цензуры. ВИДЕО

МВД (9372) розыск (860) Шурма Ростислав (63)
Топ комментарии
+25
Нікада такова нєбила і вот апять-спочатку дали втекти і потім почали розшукувати...
13.02.2026 12:11 Ответить
+25
Всіх Зельоних, хто зашкварився, переправляють через кордон до своїх маєтків, а потім починається шоу "Ой! А де ж вони поділись? Будемо шукати! А як же!"
13.02.2026 12:12 Ответить
+12
Всі виродкі яких привів зеленський!!! Всі в розшуку!!! То чому до сих пір цьому гандону зеленському немає підозри??? Це він їх привів до влади це він їх відмазує і це все робиться з мовчазної згоди клятого виродка зеленського з помочі єрмака.
13.02.2026 12:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нікада такова нєбила і вот апять-спочатку дали втекти і потім почали розшукувати...
13.02.2026 12:11 Ответить
Ета біла чудовіщная помілка з їх призначєнням, зараз терміново перепризначать других й дадуть вкрасти й звалити з ЦУкраїни й подадуть також у розшук.
13.02.2026 12:33 Ответить
Он же памятнік. Кто ж его посадіт? (с) Не розумію. Як можливо розшукувати заступника офісу? Це вбиральня?
13.02.2026 12:40 Ответить
там ще батько такий же покидьок та риговський депутат,подивіться на ці харі,не треба бути ломброзо щоб зробити висновок--це тварі та ворюги,протеже суки-єрмака
13.02.2026 13:59 Ответить
Всіх Зельоних, хто зашкварився, переправляють через кордон до своїх маєтків, а потім починається шоу "Ой! А де ж вони поділись? Будемо шукати! А як же!"
13.02.2026 12:12 Ответить
Ми в владу вибрали відвертих бандитів.
13.02.2026 12:16 Ответить
думаю що диверсантів
13.02.2026 12:18 Ответить
Я за зелених не голосував так що не всі винні!
13.02.2026 12:20 Ответить
А шо,порох був лучший !?
13.02.2026 12:20 Ответить
не знаю щодо пороха---але шашликів від зеленського вся країна наїлась
13.02.2026 12:23 Ответить
При Пороху пенсії підіймали і на 19 відсотків,ці ****** більше 12 неспромоглися і то побачимо!
13.02.2026 12:27 Ответить
ви оце зараз серйозно? ви ***** серйозно?
якщо серйозно, то спробуйте напружитись й навести таку ж кількість, яку ми маємо сьогодні, відверто антиукраїнського лайна, корумпованого лайна, некваліфікованого, непрофесійного, некомпетентного лайна в оточенні пороха; навести таку ж кількість антиконституційних дій, які вчинив зеленський: навести таку ж кількість безвідповідальних популістських дій, які призвели до наслідків подібних тим, які ми спостерігаємо сьогодні.
13.02.2026 12:39 Ответить
Про сарказм не чули,нє.
показать весь комментарий
вибачте. для мене виявилось занадто тонко.
показать весь комментарий
Petro чи,чувирдло,не ганьби добре ім'я...
показать весь комментарий
орлята зеленського
13.02.2026 12:17 Ответить
Павучата. Зелені й огидні.
показать весь комментарий
це за скзіжджені державні гроші на сонячні електростанції, електрику з яких ці фраєра продавали кацапам?
а де ж державна зрада? забули?
13.02.2026 12:18 Ответить
Треба зараз всю ОПівську злочинну групу на чолі з дєрмаком закрити в СІЗО, а потім розслідувати, те шобло все винне в корупції та зраді Україні та народу! І не треба буде витрачати народні гроші на розшуки злочинців!
13.02.2026 12:18 Ответить
Знову наші "правоохоронці" поспішають, аж з ніг падають
13.02.2026 12:19 Ответить
-2 патужних менеджера...
13.02.2026 12:19 Ответить
через Тису, напевно, вплав...Життям ризикували, напевно...
Бо ж як інакше? Кримінальна справа, на кордоні, відповідно, чорний список... Ну не могли ж наша ДПСУ їх пропустити! Ну не могла, адже керують нею най, най..., а над ними ж також най, най... сам най, най... найзеленіший Зеленський!
13.02.2026 12:21 Ответить
Шоу маст го он
13.02.2026 12:25 Ответить
Всі виродкі яких привів зеленський!!! Всі в розшуку!!! То чому до сих пір цьому гандону зеленському немає підозри??? Це він їх привів до влади це він їх відмазує і це все робиться з мовчазної згоди клятого виродка зеленського з помочі єрмака.
13.02.2026 12:37 Ответить
Не виходить розмістити фото з чату-суть:Запитання-хлопці,ви коли перший раз побачили 3,14зду____Відповідь-в 2019р.після оголошення результатів виборів.
13.02.2026 12:46 Ответить
Привели 73 % тих кому какая разніца хоть паржом ось хто так було у 1917 так було у 37 ******** завжди попадили на популізм виродків
13.02.2026 13:03 Ответить
13.02.2026 12:47 Ответить
от шо значить коли 73% людей загубили розум ,та піддалися на масову ейфорію, розрушити владу 5 Президента України, Порошенко , вибрали 🤡 наркомана , з командою фсб , які знищили все, шо ви отримали від Пороха !!! С*ки !!!!!!...
13.02.2026 12:54 Ответить
Не может быть!!! О возможном преступлении было известно еще в 2023 году. Правоохранителям надо взять пример с Президента и его партии (скорость принятия законов против антикоррупционеров).
13.02.2026 13:07 Ответить
Классика, сначала ********,потом скрылись,а потом уже можно искать.
13.02.2026 13:11 Ответить
Ну раз вже втекли з України, то можна і в розшук
13.02.2026 14:43 Ответить
Не пройшло і трьох років тепер вони як міндіч з цукерманом за кордоном ,спочатку випускають ,а потім роблять вигляд що їх ніби розшукують.
13.02.2026 14:54 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/PnvCXCqYwUU?t=89&feature=share Нехай Зє виконує свої обіцянки!
13.02.2026 17:31 Ответить
МВС: хто нє захавАлся, я ні вінават
13.02.2026 22:29 Ответить
 
 