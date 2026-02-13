Шурма и его брат объявлены в розыск, - МВД

Бывший заместитель Офиса Президента Ростислав Шурма и его брат Олег объявлены в розыск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация обнародована на сайте МВД.

Что известно?

Обоих обвиняют по ст.191 ч.5 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.209 ч.3 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).





Что предшествовало?

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.

Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.

