4 003 35
Шурма и его брат объявлены в розыск, - МВД
Бывший заместитель Офиса Президента Ростислав Шурма и его брат Олег объявлены в розыск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация обнародована на сайте МВД.
Что известно?
Обоих обвиняют по ст.191 ч.5 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.209 ч.3 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Что предшествовало?
- В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.
- Некоторые из этих компаний связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
- 25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.
- Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.
Топ комментарии
+25 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий13.02.2026 12:11 Ответить Ссылка
+25 CrossFirenko
показать весь комментарий13.02.2026 12:12 Ответить Ссылка
+12 Yurii #603620
показать весь комментарий13.02.2026 12:37 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якщо серйозно, то спробуйте напружитись й навести таку ж кількість, яку ми маємо сьогодні, відверто антиукраїнського лайна, корумпованого лайна, некваліфікованого, непрофесійного, некомпетентного лайна в оточенні пороха; навести таку ж кількість антиконституційних дій, які вчинив зеленський: навести таку ж кількість безвідповідальних популістських дій, які призвели до наслідків подібних тим, які ми спостерігаємо сьогодні.
а де ж державна зрада? забули?
Бо ж як інакше? Кримінальна справа, на кордоні, відповідно, чорний список... Ну не могли ж наша ДПСУ їх пропустити! Ну не могла, адже керують нею най, най..., а над ними ж також най, най... сам най, най... найзеленіший Зеленський!