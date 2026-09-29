НАБУ разыскало бывшего судью Леонова, который получил 11 лет за вымогательство взятки в размере 30 тысяч долларов, но сбежал. ФОТО

НАБУ и САП разыскали и задержали бывшего судью Бабушкинского райсуда Днепропетровска Андрея Леонова, который более трех лет скрывался от отбывания 11-летнего наказания за взяточничество. В настоящее время его доставили в следственный изолятор.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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НАБУ и САП разыскали бывшего судью Бабушкинского районного суда города Днепропетровска Андрея Леонова, который более трех лет скрывался от отбывания наказания.

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За что задержали судью Леонова?

В мае 2018 года его уличили в вымогательстве 30 тыс. дол. США взятки и получении части этой суммы. За деньги он обещал признать фермерское хозяйство потерпевшим и вынести по делу о рейдерстве и подделке документов приговор без лишения свободы.



В марте 2023 года ВАКС признал Андрея Леонова виновным и приговорил его к 11 годам лишения свободы, запретил занимать должность судьи в течение трех лет и конфисковал все принадлежащее ему имущество.

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Андрей Леонов находился в розыске 3 года

Однако на оглашение приговора и рассмотрение апелляции Андрей Леонов не явился. В июне 2023 года его объявили в розыск.



По результатам проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий детективы НАБУ установили местонахождение осужденного и задержали его. Чтобы оставаться незаметным, он скрывался в тайных помещениях, передвигался по малолюдным маршрутам, использовал автомобили с измененными номерами и двухколесный транспорт. В отдельных случаях он даже надевал форму Национальной полиции Украины.



В настоящее время задержанный уже доставлен в следственный изолятор.

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