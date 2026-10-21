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Новости Обыски у Пышного
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Обыски в НБУ: Нацбанк подтвердил следственные действия и заявил о работе в обычном режиме

НБУ подтвердил обыски

НБУ подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НБУ.

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Официальная информация

"Дополнительные пояснения будут предоставлены по завершении процессуальных действий", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Национальный банк продолжает работать в штатном режиме.

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Обыски у Пышного

  • Ранее СМИ и народные депутаты сообщили, что утром 21 октября НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении главы НБУ Андрея Пышного.
  • Впоследствии в НАБУ подтвердили обыски в Нацбанке и по месту жительства одного из сотрудников.

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Автор: 

НАБУ (5061) НБУ (4818) обыск (2030) Пышный Андрей (118)
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Топ комментарии
+5
Додаткові пояснення будуть надані після перетину пишним кордону.
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21.10.2026 11:08 Ответить
+4
Якби ще хтось позбавив права голоса( хоча б на 10 років) 73 % виборців ..за БЕЗМЕЖНУ ТУПІСТЬ..
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21.10.2026 11:32 Ответить
+1
Маю надію що всі слуги зеленського та ті хто співпрацював з зеленою владою будуть люстровані та засуджені за злочини проти українського народу. Заборона пожиттєво обирати та бути обраним, займати будь які державні посади та державну службу.
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21.10.2026 11:26 Ответить

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