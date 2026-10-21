Обыски в НБУ: Нацбанк подтвердил следственные действия и заявил о работе в обычном режиме

НБУ подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НБУ.

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Официальная информация

"Дополнительные пояснения будут предоставлены по завершении процессуальных действий", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Национальный банк продолжает работать в штатном режиме.

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Обыски у Пышного

Ранее СМИ и народные депутаты сообщили, что утром 21 октября НАБУ и САП проводят следственные действия в отношении главы НБУ Андрея Пышного.

Впоследствии в НАБУ подтвердили обыски в Нацбанке и по месту жительства одного из сотрудников.

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