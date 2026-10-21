Обшуки в НБУ: Нацбанк підтвердив слідчі дії та заявив про роботу в звичайному режимі

НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НБУ.

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Офіційна інформація

"Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Національний банк продовжує працювати в штатному режимі.

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Обшуки у Пишного

Раніше ЗМІ та нардепи повідомили, що зранку 21 жовтня НАБУ та САП проводять слідчі дії у голови НБУ Андрія Пишного.

Згодом у НАБУ підтвердили обшуки в Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників.

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