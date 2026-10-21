УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13099 відвідувачів онлайн
Новини Обшуки у Пишного
939 10

Обшуки в НБУ: Нацбанк підтвердив слідчі дії та заявив про роботу в звичайному режимі

нбу підтвердив обшуки

НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Офіційна інформація

"Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Національний банк продовжує працювати в штатному режимі.

Також читайте: НАБУ і САП завершили розслідування схеми закупівлі дронів Держспецзв’язком: збитки державі становлять 254 млн грн

Обшуки у Пишного

  • Раніше ЗМІ та нардепи повідомили, що зранку 21 жовтня НАБУ та САП проводять слідчі дії у голови НБУ Андрія Пишного.
  • Згодом у НАБУ підтвердили обшуки в Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників.

Дивіться: Створювали штучні докази в інтересах посадовця СБУ: НАБУ підозрює експертів КНДІСЕ. ВIДЕО

Автор: 

НАБУ (4540) НБУ (2848) обшук (1562) Пишний Андрій (129)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 