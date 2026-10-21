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Обшуки в НБУ: Нацбанк підтвердив слідчі дії та заявив про роботу в звичайному режимі
НБУ підтверджує інформацію про проведення слідчих дій НАБУ в приміщенні Національного банку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НБУ.
Офіційна інформація
"Додаткові пояснення будуть надані по завершенню процесуальних дій", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Національний банк продовжує працювати в штатному режимі.
Обшуки у Пишного
- Раніше ЗМІ та нардепи повідомили, що зранку 21 жовтня НАБУ та САП проводять слідчі дії у голови НБУ Андрія Пишного.
- Згодом у НАБУ підтвердили обшуки в Нацбанку та за місцем проживання одного зі співробітників.
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