Каннабис, кратом и психотропные вещества продавали под видом чая и сладостей в кафе Киева и Запорожья: разоблачены пять человек. ФОТО
В Киеве и Запорожье правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, продавала наркотики и психотропные вещества через сеть кофеен. Посетителям предлагали чай с кратомом, мармелад и печенье с каннабисом, а также электронные сигареты с запрещенным содержанием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, пятеро участников группы наладили продажу запрещенной продукции в декабре 2025 года.
Наркотические средства и психотропные вещества поставлялись из-за рубежа, после чего распределялись между кафе почтовыми отправлениями.
Под видом обычных напитков и сладостей в заведениях продавали продукцию с запрещенными веществами.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 10 кг кратома, электронные сигареты с психотропным веществом, деньги, упаковочные материалы и другие вещественные доказательства.
Что грозит подозреваемым
Организатору группы инкриминируют контрабанду наркотических средств и организацию их незаконного сбыта по ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Еще четырех человек подозревают в незаконном сбыте наркотиков в составе организованной группы по ч. 3 ст. 307 УК Украины.
Суд избрал четырем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Еще одной подозреваемой назначили ночной домашний арест.
В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование проводят следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении профильных подразделений полиции.
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