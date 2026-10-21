Каннабис, кратом и психотропные вещества продавали под видом чая и сладостей в кафе Киева и Запорожья: разоблачены пять человек. ФОТО

В Киеве и Запорожье правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, продавала наркотики и психотропные вещества через сеть кофеен. Посетителям предлагали чай с кратомом, мармелад и печенье с каннабисом, а также электронные сигареты с запрещенным содержанием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, пятеро участников группы наладили продажу запрещенной продукции в декабре 2025 года.

Наркотические средства и психотропные вещества поставлялись из-за рубежа, после чего распределялись между кафе почтовыми отправлениями.

Под видом обычных напитков и сладостей в заведениях продавали продукцию с запрещенными веществами.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 10 кг кратома, электронные сигареты с психотропным веществом, деньги, упаковочные материалы и другие вещественные доказательства.

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Что грозит подозреваемым

Организатору группы инкриминируют контрабанду наркотических средств и организацию их незаконного сбыта по ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Еще четырех человек подозревают в незаконном сбыте наркотиков в составе организованной группы по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Суд избрал четырем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Еще одной подозреваемой назначили ночной домашний арест.

















В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводят следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении профильных подразделений полиции.

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