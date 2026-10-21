Канабіс, кратом і психотропні речовини продавали під виглядом чаю та солодощів у кав’ярнях Києва і Запоріжжя: викрито п’ятьох осіб. ФОТО

У Києві та Запоріжжі правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, продавала наркотики та психотропні речовини через мережу кав’ярень. Відвідувачам пропонували чай із кратомом, мармелад і печиво з канабісом, а також електронні сигарети із забороненим вмістом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, п’ятеро учасників групи налагодили продаж забороненої продукції у грудні 2025 року.

Наркотичні засоби та психотропні речовини постачали з-за кордону, після чого розподіляли між кав’ярнями поштовими відправленнями.

Під виглядом звичайних напоїв і солодощів у закладах продавали продукцію із забороненими речовинами.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 10 кг кратому, електронні сигарети з психотропною речовиною, гроші, пакувальні матеріали та інші речові докази.

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Що загрожує підозрюваним

Організатору групи інкримінують контрабанду наркотичних засобів та організацію їх незаконного збуту за ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Ще чотирьох осіб підозрюють у незаконному збуті наркотиків у складі організованої групи за ч. 3 ст. 307 КК України.

Суд обрав чотирьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ще одній підозрюваній призначили нічний домашній арешт.

















У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу профільних підрозділів поліції.

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