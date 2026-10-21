Россия рекордно увеличит расходы на войну в 2027 году за счет соцсферы и налогов, - ГУР

В 2027 году Москва планирует направить на так называемую "национальную оборону" около 206,2 млрд долларов. Это на 42,8% больше, чем Кремль заложил на ведение войны в 2026 году — напомним, эта сумма составляет 144,4 млрд долларов.

Таким образом, военные расходы России составят 6,9% ВВП или 35,2% всех расходов федерального бюджета, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО Украины.

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Подробности

На закупку вооружения и военной техники для оккупационных войск Кремль планирует направить $146,3 миллиарда, что составляет 55% расходов из предусмотренной Россией суммы на войну в 2027 году.

Ради финансирования преступной войны против Украины в следующем году Москва планирует усилить налоговое давление на население и бизнес внутри России. По оценкам Кремля, это позволит дополнительно пополнить бюджет примерно на $18,1 миллиарда.

Кроме того, Россия планирует сократить на 25% расходы на содержание дорожной и коммунальной инфраструктуры, а также урезать финансирование социальных и других гражданских нужд в регионах. В частности, расходы по статье "Социальная политика" планируется сократить на 6,4%, "ЖКХ" — на 8,3%, "Национальная экономика" и "Здравоохранение" — на 3,1% соответственно.

В 2027 году РФ намерена сократить расходы на содержание временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Официально запланированный дефицит бюджета РФ должен составить 2,2% ВВП. Однако существует высокая вероятность того, что реальный дефицит российской казны может вырасти почти вдвое — до почти 4% ВВП.

Основным источником покрытия дефицита должны стать внутренние заимствования. В 2027 году их объем планируется увеличить до $74,1 миллиарда.

В то же время есть основания ожидать, что уровень заимствований в 2027 году в России будет значительно выше.

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