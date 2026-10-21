Росія рекордно збільшить видатки на війну в 2027 році за рахунок соцсфери та податків, - ГУР

У 2027 році Москва планує спрямувати на так звану "національну оборону" близько $206,2 мільярда. Це на 42,8% більше, ніж Кремль передбачив на ведення війни у 2026 році - нагадаємо, ця сума становить $144,4 мільярда.

Відтак військові видатки Росії становитимуть 6,9% ВВП або 35,2% усіх витрат федерального бюджету, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО України.

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Подробиці

На закупівлю озброєння та військової техніки для окупаційних військ кремль планує спрямувати $146,3 мільярда, що становить 55% видатків із передбаченої Росією суми на війну в 2027 році.

Заради фінансування злочинної війни проти України наступного року Москва планує збільшити податковий тиск на населення та бізнес усередині Росії. За оцінками Кремля, це дозволить додатково отримати до бюджету близько $18,1 мільярда.

Крім того, Росія планує скоротити на 25% видатки на утримання дорожньої та комунальної інфраструктури, а також урізати фінансування соціальних та інших цивільних потреб у регіонах. Зокрема, видатки за статтею "Соціальна політика" планують скоротити на 6,4%, "ЖКГ" - мінус 8,3%, "Національна економіка" та "Охорона здоров’я" - мінус 3,1% відповідно.

У 2027 році РФ має намір знизити витрати на утримання тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Офіційно запланований дефіцит бюджету РФ має становити 2,2% ВВП. Однак існує висока ймовірність, що реальний дефіцит російської казни може зрости майже вдвічі - до майже 4% ВВП.

Основним джерелом покриття дефіциту мають стати внутрішні запозичення. У 2027 році їхній обсяг планують збільшити до $74,1 мільярда.

Водночас є підстави очікувати, що рівень запозичень у 2027 році на Росії буде значно вищим.

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