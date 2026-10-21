РФ испытывает пределы статьи 5 НАТО, чтобы спровоцировать ответ Альянса, - премьер Литвы Синкявичюс

Россия своими гибридными атаками все чаще действует на грани, за которой НАТО пришлось бы применить статью 5 о коллективной обороне.

Об этом рассказал премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в интервью изданию LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

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Попытки России безуспешны

"В политических дискуссиях все чаще звучит мнение, что Россия испытывает нас, приближаясь к границе, определенной статьей 5 НАТО. И речь идет не только о Литве, Латвии или других странах на восточном фланге. Россия проверяет, как далеко она может зайти, не пересекая границу, которая могла бы побудить НАТО к действиям в рамках коллективной обороны", — сказал литовский премьер.

По его словам, это "серьезный вызов для Альянса", поскольку ему предстоит определить, как реагировать на действия России.

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"Как нам реагировать на такие действия и как с ними бороться? Это не классические конвенционные атаки или прямые нарушения границы. Часто такие действия осуществляются через наемных лиц, а расследования указывают на то, что заказчиков следует искать на востоке", — сказал Синкявичюс, имея в виду Россию.

Сотрудничество с Польшей

Синкявичюс добавил, что будет тесно сотрудничать с польским коллегой Дональдом Туском для более оперативного реагирования и лучшей координации в случае будущих инцидентов.

"Мы обменялись личными контактами, чтобы в случае инцидента или получения важной информации, в частности от разведывательных служб, иметь возможность оперативно связаться друг с другом, не дожидаясь, пока данные поступят через наши команды… Мы также договорились, что в долгосрочной перспективе вооруженные силы Литвы и Польши должны более тесно сотрудничать, особенно в приграничном регионе", — рассказал он.

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