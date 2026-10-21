РФ випробовує межі статті 5 НАТО, щоб спровокувати відповідь Альянсу, - прем’єр Литви Сінкявічюс
Росія своїми гібридними атаками дедалі частіше діє на межі, за якою НАТО довелося б застосувати статтю 5 про колективну оборону.
Про це розповів прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс в інтерв'ю виданню LRT, інформує Цензор.НЕТ.
Спроби Росії безуспішні
"У політичних дискусіях дедалі частіше лунає думка, що Росія випробовує нас, наближаючись до межі, визначеної статтею 5 НАТО. І йдеться не лише про Литву, Латвію чи інші країни на східному фланзі. Росія перевіряє, як далеко вона може зайти, не перетинаючи межу, яка могла б спонукати НАТО до дій у рамках колективної оборони", — сказав литовський прем'єр.
За його словами, це "серйозний виклик для Альянсу", бо він має визначити, як відповідати на дії Росії.
"Як нам реагувати на такі дії та як із ними боротися? Це не класичні конвенційні атаки чи прямі порушення кордону. Часто такі дії здійснюються через найнятих осіб, а розслідування вказують на те, що замовників слід шукати на сході", — сказав Сінкявічюс, маючи на увазі Росію.
Співпраця з Польщею
Сінкявічюс додав, що тісно співпрацюватиме з польським колегою Дональдом Туском задля швидшого реагування та кращої координації на випадок майбутніх інцидентів.
"Ми обмінялися особистими контактами, щоб у разі інциденту або отримання важливої інформації, зокрема від розвідувальних служб, мати змогу оперативно зв'язатися одне з одним, не чекаючи, поки дані надійдуть через наші команди… Ми також домовилися, що в довгостроковій перспективі збройні сили Литви та Польщі мають тісніше співпрацювати, особливо в прикордонному регіоні", — розповів він.
Що передувало?
- 18 жовтня 2026 року над Литвою пролетів невідомий безпілотник. Прем'єр заявив, що влада має перевірити, чи не був політ навмисною диверсією.
- Того самого дня Україна визнала, що це був її безпілотник, і перепросила за інцидент.
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