РФ випробовує межі статті 5 НАТО, щоб спровокувати відповідь Альянсу, - прем’єр Литви Сінкявічюс

Росія своїми гібридними атаками дедалі частіше діє на межі, за якою НАТО довелося б застосувати статтю 5 про колективну оборону.

Про це розповів прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс в інтерв'ю виданню LRT, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Спроби Росії безуспішні

"У політичних дискусіях дедалі частіше лунає думка, що Росія випробовує нас, наближаючись до межі, визначеної статтею 5 НАТО. І йдеться не лише про Литву, Латвію чи інші країни на східному фланзі. Росія перевіряє, як далеко вона може зайти, не перетинаючи межу, яка могла б спонукати НАТО до дій у рамках колективної оборони", — сказав литовський прем'єр.

За його словами, це "серйозний виклик для Альянсу", бо він має визначити, як відповідати на дії Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кубілюс заявив, що удар РФ по оборонних заводах в Європі – це 5 стаття НАТО: в Альянсі не згодні

"Як нам реагувати на такі дії та як із ними боротися? Це не класичні конвенційні атаки чи прямі порушення кордону. Часто такі дії здійснюються через найнятих осіб, а розслідування вказують на те, що замовників слід шукати на сході", — сказав Сінкявічюс, маючи на увазі Росію.

Співпраця з Польщею

Сінкявічюс додав, що тісно співпрацюватиме з польським колегою Дональдом Туском задля швидшого реагування та кращої координації на випадок майбутніх інцидентів.

"Ми обмінялися особистими контактами, щоб у разі інциденту або отримання важливої інформації, зокрема від розвідувальних служб, мати змогу оперативно зв'язатися одне з одним, не чекаючи, поки дані надійдуть через наші команди… Ми також домовилися, що в довгостроковій перспективі збройні сили Литви та Польщі мають тісніше співпрацювати, особливо в прикордонному регіоні", — розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Литви Сінкявічюс вважає, що за спробою підпалу підприємства з обладнанням Starlink стоїть Росія

Що передувало?