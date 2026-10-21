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Новости Наземные роботизированные комплексы НРК
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Оператор НРК 25-й бригады эффектным маневром уклонился от атаки российского FPV-дрона. ВИДЕО

Оператор наземного роботизированного комплекса 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уклонился от атаки российского FPV-дрона благодаря резкому маневру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона беспилотных систем Combat Hawks 7-го корпуса ДШВ продемонстрировали, как украинский НРК избежал попадания вражеского дрона-"ждуна".

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Российский беспилотник пытался атаковать роботизированную платформу, однако оператор резко изменил направление ее движения и выполнил своеобразный дрифт. В результате FPV-дрон промахнулся и пролетел мимо цели.

Кадры удачного маневра наземного роботизированного комплекса обнародовали бойцы 25-й Сичеславской бригады.

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Автор: 

армия РФ (24509) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (193) ДШВ Десантно-штурмовые войска (533) дроны (8433) НРК наземный роботизированный комплекс (202)
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