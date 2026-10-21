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Новини Наземні роботизовані комплекси НРК
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Оператор НРК 25-ї бригади ефектним маневром ухилився від атаки російського FPV-дрона. ВIДЕО

Оператор наземного роботизованого комплексу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ухилився від атаки російського FPV-дрона завдяки різкому маневру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці батальйону безпілотних систем Combat Hawks 7-го корпусу ДШВ продемонстрували, як український НРК уникнув влучання ворожого дрона-"ждуна".

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Російський безпілотник намагався атакувати роботизовану платформу, однак оператор різко змінив напрямок її руху та виконав своєрідний дрифт. Унаслідок цього FPV-дрон промахнувся та пролетів повз ціль.

Кадри вдалого маневру наземного роботизованого комплексу оприлюднили бійці 25-ї Січеславської бригади.

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Автор: 

армія рф (22656) 25 окрема повітряно-десантна бригада (193) ДШВ Десантно-штурмові війська (541) дрони (9168) НРК наземний роботизований комплекс (219)
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