Оператор НРК 25-ї бригади ефектним маневром ухилився від атаки російського FPV-дрона. ВIДЕО
Оператор наземного роботизованого комплексу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ухилився від атаки російського FPV-дрона завдяки різкому маневру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці батальйону безпілотних систем Combat Hawks 7-го корпусу ДШВ продемонстрували, як український НРК уникнув влучання ворожого дрона-"ждуна".
Російський безпілотник намагався атакувати роботизовану платформу, однак оператор різко змінив напрямок її руху та виконав своєрідний дрифт. Унаслідок цього FPV-дрон промахнувся та пролетів повз ціль.
Кадри вдалого маневру наземного роботизованого комплексу оприлюднили бійці 25-ї Січеславської бригади.
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