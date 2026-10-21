Эстония готовит передачу Украине значительного количества локомотивов
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Эстония работает над передачей Украине значительного количества локомотивов для поддержания железнодорожного сообщения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте Сибиги в социальной сети X.
Эстония готовит локомотивы для Украины
Во время беседы с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной Андрей Сибига рассказал о последних российских атаках, ситуации на фронте и ходе мирных усилий.
Также он сообщил о насущных потребностях Украины для укрепления обороны и подготовки к зиме. Особое внимание министр уделил российским ударам по украинской железнодорожной инфраструктуре.
Сибига поблагодарил эстонского коллегу и Эстонию за работу по передаче локомотивов.
"Я глубоко благодарен Маргусу и Эстонии за сегодняшнее подтверждение того, что они работают над отправкой значительного количества локомотивов в Украину. Мы очень ценим эту поддержку жизненно важных транспортных магистралей, которые обеспечивают функционирование нашей экономики и жизнь наших граждан", — заявил он.
Санкции против России и новая помощь Украине
Министры также обсудили предстоящую Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Таллинне, и ее ожидаемые результаты.
По словам Сибиги, стороны согласны с необходимостью усиления давления на Москву. Они обсудили дальнейшие шаги по ужесточению санкций ЕС против России, увеличению оборонной помощи Украине, в частности в рамках инициативы НАТО PURL, а также привлечению России к ответственности за ее преступления.
Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. После этого Сибига призвал страны-партнеры передать Украине локомотивы из-за систематических российских атак на железнодорожную инфраструктуру.
В конце сентября сообщалось, что Германия передала "Укрзализныце" еще 10 автомобилей для восстановления железнодорожной инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль