Естонія готує передачу Україні значної кількості локомотивів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Естонія працює над передачею Україні значної кількості локомотивів для підтримки залізничного сполучення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Сибіги в соцмережі X.

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Естонія готує локомотиви для України

Під час розмови з главою МЗС Естонії Маргусом Тсахкною Андрій Сибіга розповів про останні російські атаки, ситуацію на фронті та перебіг мирних зусиль.

Також він повідомив про нагальні потреби України для зміцнення оборони та підготовки до зими. Окрему увагу міністр приділив російським ударам по українській залізничній інфраструктурі.

Сибіга подякував естонському колезі та Естонії за роботу над передачею локомотивів.

"Я глибоко вдячний Маргусу та Естонії за сьогоднішнє підтвердження того, що вони працюють над відправкою значної кількості локомотивів до України. Ми дуже цінуємо цю підтримку життєво важливих транспортних магістралей, які забезпечують функціонування нашої економіки та життя наших громадян", – заявив він.

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Санкції проти Росії та нова допомога Україні

Міністри також обговорили майбутню Конференцію з відновлення України, яка відбудеться в Таллінні, та її очікувані результати.

За словами Сибіги, сторони погоджуються з необхідністю посилення тиску на Москву. Вони обговорили подальші кроки щодо посилення санкцій ЄС проти Росії, збільшення оборонної допомоги Україні, зокрема в межах ініціативи НАТО PURL, а також притягнення Росії до відповідальності за її злочини.

Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. Після цього Сибіга закликав країни-партнери передати Україні локомотиви через систематичні російські атаки на залізничну інфраструктуру.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Німеччина передала "Укрзалізниці" ще 10 автомобілів для відновлення залізничної інфраструктури.