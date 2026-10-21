Сибига и посол КНР обсудили шаги Китая по скорейшему мирному урегулированию
В среду, 21 октября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял в дипломатической резиденции МИД посла Китая в Украине Ма Шенкуня.
Об этом сообщает МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Роль Китая в мирном урегулировании
Как отмечается, стороны обменялись мнениями относительно шагов, которые мог бы предпринять Китай для содействия скорейшему мирному урегулированию.
Подчеркивается, что украинская сторона рассчитывает на конструктивную роль Пекина.
О чем еще говорили
Кроме того, на встрече речь шла об активизации двустороннего диалога в преддверии 35-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и КНР. Особое внимание собеседники уделили сотрудничеству в международных организациях, развитию политических контактов, обмену визитами, наращиванию объемов двусторонней торговли и расширению доступа украинской продукции на китайский рынок.
Сибига выразил благодарность лично господину послу и всему коллективу китайской миссии за то, что они продолжают работать в Киеве в условиях ежедневных массированных российских обстрелов.
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