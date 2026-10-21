Сибіга і посол КНР обговорили кроки Китаю для якнайшвидшого мирного врегулювання
У середу, 21 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у дипломатичній резиденції МЗС посла Китаю в Україні Ма Шенкуня.
Про це повідомляє МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Роль Китаю у мирному врегулюванні
Як зазначається, сторони обмінялися думками щодо кроків, які міг би здійснити Китай для сприяння якнайшвидшому мирному врегулюванню.
Наголошується, що українська сторона розраховує на конструктивну роль Пекіна.
Про що ще говорили
Крім того, на зустрічі йшлося про активізацію двостороннього діалогу напередодні 35-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР. Окрему увагу співрозмовники приділили співпраці в міжнародних організаціях, розвитку політичних контактів, обміну візитами, нарощуванню обсягів двосторонньої торгівлі та розширенню доступу української продукції на китайський ринок.
Сибіга висловив вдячність особисто пану послу та всьому колективу китайської місії за те, що вони залишаються працювати в Києві в умовах щоденних масованих російських обстрілів.
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