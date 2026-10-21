Сибіга і посол КНР обговорили кроки Китаю для якнайшвидшого мирного врегулювання

У середу, 21 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у дипломатичній резиденції МЗС посла Китаю в Україні Ма Шенкуня.

Про це повідомляє МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Роль Китаю у мирному врегулюванні

Як зазначається, сторони обмінялися думками щодо кроків, які міг би здійснити Китай для сприяння якнайшвидшому мирному врегулюванню.

Наголошується, що українська сторона розраховує на конструктивну роль Пекіна.

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Про що ще говорили

Крім того, на зустрічі йшлося про активізацію двостороннього діалогу напередодні 35-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР. Окрему увагу співрозмовники приділили співпраці в міжнародних організаціях, розвитку політичних контактів, обміну візитами, нарощуванню обсягів двосторонньої торгівлі та розширенню доступу української продукції на китайський ринок.

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Сибіга висловив вдячність особисто пану послу та всьому колективу китайської місії за те, що вони залишаються працювати в Києві в умовах щоденних масованих російських обстрілів.