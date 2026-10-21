Украина и Норвегия работают над тремя оборонными проектами, среди них — FREYJA, — Зеленский

Украина и Норвегия разрабатывают три совместных проекта по укреплению противовоздушной обороны, один из которых направлен на борьбу с "Шахедами", а результаты Украина получит через полтора-два месяца.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Три проекта для защиты неба

По словам Зеленского, украинская делегация встретилась с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и представителями оборонной промышленности, в частности компании Kongsberg, которая производит ракеты, в том числе для противовоздушной обороны.

Президент рассказал о трех совместных инициативах:

первый проект — противодействие "Шахедам", результат которого, по его словам, Украина получит уже через полтора-два месяца;

второй — антибаллистическая система FREYJA. Зеленский поблагодарил норвежских партнеров за работу над ее укреплением, но отметил, что раскрывать детали пока рано:"Пусть все дойдет до конца";

третий касается систем противовоздушной обороны и спутниковой связи.

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Стороны также обсудили новый пакет энергетической помощи, обустройство бомбоубежищ для детей и программы закупки школьных автобусов.

Дефицит бюджета: 3,5 миллиарда евро

Отдельно Киев ведет переговоры с Осло о покрытии дефицита госбюджета. По словам Зеленского, Украине важно урегулировать все вопросы, связанные с дефицитом, в этом финансовом году.

"Вы знаете, что мы неплохо поработали с Европейским Союзом, но у нас остался дефицит в 3,5 млрд евро. Мы над этим работаем. Этот вопрос я поднял с нашими норвежскими коллегами. Вопрос воспринимается, мы ведем диалог. Надеемся, что партнеры нам помогут", — добавил глава государства.

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