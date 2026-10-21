Україна та Норвегія працюють над трьома оборонними проєктами, серед них – FREYJA, - Зеленський
Україна та Норвегія розробляють три спільні проєкти для посилення протиповітряної оборони, один із них спрямований на боротьбу з "шахедами", а результат Україна отримає за півтора-два місяці.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
Три проєкти для захисту неба
За словами Зеленського, українська делегація зустрілася з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та представниками оборонної промисловості, зокрема компанії Kongsberg, яка виробляє ракети, зокрема для протиповітряної оборони.
Президент розповів про три спільні ініціативи:
- перший проєкт — протидія "шахедам", результат якого, за його словами, Україна отримає вже за півтора-два місяці;
- другий — антибалістична система FREYJA. Зеленський подякував норвезьким партнерам за роботу над її посиленням, але зазначив, що розкривати деталі зарано: "Нехай усе доїде";
- третій стосується систем протиповітряної оборони та супутникового зв'язку.
Сторони також обговорили новий пакет енергетичної допомоги, облаштування бомбосховищ для дітей і програми закупівлі шкільних автобусів.
Дефіцит бюджету: 3,5 мільярда євро
Окремо Київ веде переговори з Осло щодо покриття дефіциту держбюджету. За словами Зеленського, Україні важливо закрити всі дефіцитні питання цього фінансового року.
"Ви знаєте, що ми непогано попрацювали з Європейським Союзом, але в нас залишився дефіцит у 3,5 млрд євро. Ми над цим працюємо. Це питання я порушив із нашими норвезькими колегами. Питання сприймається, ми в діалозі. Надіємось, що партнери нам допоможуть", — додав голова держави.
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