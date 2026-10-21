В центре Винницы убили двух женщин: подозреваемых задержали менее чем за час

Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве двух женщин в центре Винницы. Тела 46-летней владелицы квартиры и ее 47-летней знакомой с ножевыми ранениями обнаружили вечером 20 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

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Двойное убийство в Виннице: что известно

По данным правоохранителей, преступление произошло в одной из квартир на улице Алексея Береста. В тот вечер женщины отдыхали в компании двух военнослужащих 30 и 38 лет и вместе употребляли алкоголь.

Во время внезапного конфликта женщинам нанесли смертельные телесные повреждения. После этого мужчины скрылись.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их в разных районах города менее чем за час. По данным полиции, один из мужчин самовольно покинул воинскую часть.

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Подозреваемым грозит пожизненное заключение

Действия задержанных квалифицировали как умышленное убийство двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о пунктах 1 и 12 части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время в отношении мужчин продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

"В случае доказательства их вины в суде мужчинам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — сообщили в полиции.

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