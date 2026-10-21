В центре Винницы убили двух женщин: подозреваемых задержали менее чем за час
Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве двух женщин в центре Винницы. Тела 46-летней владелицы квартиры и ее 47-летней знакомой с ножевыми ранениями обнаружили вечером 20 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.
Двойное убийство в Виннице: что известно
По данным правоохранителей, преступление произошло в одной из квартир на улице Алексея Береста. В тот вечер женщины отдыхали в компании двух военнослужащих 30 и 38 лет и вместе употребляли алкоголь.
Во время внезапного конфликта женщинам нанесли смертельные телесные повреждения. После этого мужчины скрылись.
Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их в разных районах города менее чем за час. По данным полиции, один из мужчин самовольно покинул воинскую часть.
Подозреваемым грозит пожизненное заключение
Действия задержанных квалифицировали как умышленное убийство двух человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о пунктах 1 и 12 части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время в отношении мужчин продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
"В случае доказательства их вины в суде мужчинам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — сообщили в полиции.
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