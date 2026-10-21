У центрі Вінниці вбили двох жінок: підозрюваних затримали менш ніж за годину
Поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві двох жінок у центрі Вінниці. Тіла 46-річної власниці квартири та її 47-річної знайомої з ножовими пораненнями виявили ввечері 20 жовтня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.
Подвійне вбивство у Вінниці: що відомо
За даними правоохоронців, злочин стався в одній із квартир на вулиці Олексія Береста. Того вечора жінки відпочивали в компанії двох військовослужбовців 30 і 38 років й разом вживали алкоголь.
Під час раптового конфлікту жінкам завдали смертельних тілесних ушкоджень. Після цього чоловіки втекли.
Поліцейські встановили особи підозрюваних і затримали їх у різних районах міста менш ніж за годину. За даними поліції, один із чоловіків самовільно залишив військову частину.
Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення
Дії затриманих кваліфікували як умисне вбивство двох людей, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Йдеться про пункти 1 і 12 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України.
Наразі з чоловіками тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.
"У разі доведення їхньої вини в суді чоловікам може загрожувати покарання аж до довічного позбавлення волі", — повідомили в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль