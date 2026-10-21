У центрі Вінниці вбили двох жінок: підозрюваних затримали менш ніж за годину

Поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві двох жінок у центрі Вінниці. Тіла 46-річної власниці квартири та її 47-річної знайомої з ножовими пораненнями виявили ввечері 20 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подвійне вбивство у Вінниці: що відомо

За даними правоохоронців, злочин стався в одній із квартир на вулиці Олексія Береста. Того вечора жінки відпочивали в компанії двох військовослужбовців 30 і 38 років й разом вживали алкоголь.

Під час раптового конфлікту жінкам завдали смертельних тілесних ушкоджень. Після цього чоловіки втекли.

Поліцейські встановили особи підозрюваних і затримали їх у різних районах міста менш ніж за годину. За даними поліції, один із чоловіків самовільно залишив військову частину.

Також читайте: У Польщі виявили останки понад 40 людей на місці масового вбивства українців у 1944 році. ФОТО

Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення

Дії затриманих кваліфікували як умисне вбивство двох людей, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Йдеться про пункти 1 і 12 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України.

Наразі з чоловіками тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

"У разі доведення їхньої вини в суді чоловікам може загрожувати покарання аж до довічного позбавлення волі", — повідомили в поліції.

Читайте: Засуджений раніше за хабар військовий ТЦК до смерті побив мобілізованого у Львові, - ДБР