Операторы НРК 58-й бригады с помощью робота "Ардал" вытащили из грязи робота "Гимли" с раненым бойцом — эвакуация длилась более 6 часов. ВИДЕО
Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады провели успешную эвакуацию раненого военнослужащего с помощью двух наземных роботизированных комплексов "Гимли" и "Ардал" на Козачолопанском направлении Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на сложный рельеф и болотистую местность, НРК "Гимли" добрался до точки эвакуации, забрал раненого защитника и отправился в обратном направлении.
Однако по дороге роботизированный комплекс застрял в грязи посреди открытого поля. Чтобы продолжить эвакуацию, военные отправили на помощь второй НРК — "Ардал".
Несмотря на небольшие размеры, "Ардал" смог вытащить "Гимли" из грязи, после чего тот продолжил движение с раненым.
Как следствие, украинским защитникам удалось успешно завершить эвакуацию.
Операцию провели оператор с позывным "Хищник" и штурман "Пасат" под руководством командира отделения "Черного".
Кадры спасательной операции, которая длилась более шести часов, обнародовали бойцы 58-й ОМПБр.
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