Оператори НРК 58-ї бригади за допомогою робота "Ардал" витягнули з багнюки робота "Гімлі" з пораненим бійцем - евакуація тривала понад 6 годин. ВIДЕО

Бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади провели успішну евакуацію пораненого військового за допомогою двох наземних роботизованих комплексів "Гімлі" та "Ардал" на Козачолопанському напрямку Харківщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри складний рельєф та болотисту місцевість, НРК "Гімлі" дістався точки евакуації, забрав пораненого захисника та вирушив у зворотному напрямку.

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Однак дорогою роботизований комплекс застряг у багнюці посеред відкритого поля. Щоб продовжити евакуацію, військові відправили на допомогу другий НРК - "Ардал".

Попри невеликі розміри, "Ардал" зміг витягнути "Гімлі" з багнюки, після чого той продовжив рух із пораненим.

У результаті українським захисникам вдалося успішно завершити евакуацію.

Операцію провели оператор із позивним "Хижак" та штурман "Пасат" під керівництвом командира відділення "Чорного".

Кадри рятувальної операції, яка тривала понад шість годин, оприлюднили бійці 58-ї ОМПБр.

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