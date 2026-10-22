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Новости Обновленные карты DeepState
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Россияне продвинулись в Рай-Александровке и вблизи Вольного в Донецкой области, - DeepState

Российские захватчики продвигаются вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

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"Враг продвинулся в Рай-Александровке (Краматорский район, Донецкая область) и вблизи Вольного (Покровский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.

Обновление карты

DeepState зафиксировал продвижение армии РФ в двух районах
DeepState зафиксировал продвижение армии РФ в двух районах

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Донецкая область (13401) Краматорский район (1589) Покровский район (1877) Рай-Александровка (18) Вольное (6) DeepState (623)
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