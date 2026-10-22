Россияне продвинулись в Рай-Александровке и вблизи Вольного в Донецкой области, - DeepState
Российские захватчики продвигаются вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Рай-Александровке (Краматорский район, Донецкая область) и вблизи Вольного (Покровский район, Донецкая область)", — говорится в сообщении.
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