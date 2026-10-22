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Новини Оновлені карти DeepState
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Росіяни просунулися в Рай-Олександрівці та біля Вільного на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські загарбники мають просування поблизу двох населених пунктів на Донеччині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся у Рай-Олександрівці (Краматорський район, Донецька область) та поблизу Вільного (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Оновлення мапи

DeepState зафіксував просування армії РФ у двох районах
DeepState зафіксував просування армії РФ у двох районах

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся поблизу Нового Донбасу, - DeepState. МАПА

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Донецька область (12040) Краматорський район (1603) Покровський район (1886) Рай-Олександрівка (17) Вільне (5) DeepState (625)
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