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Росіяни просунулися в Рай-Олександрівці та біля Вільного на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські загарбники мають просування поблизу двох населених пунктів на Донеччині
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся у Рай-Олександрівці (Краматорський район, Донецька область) та поблизу Вільного (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
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