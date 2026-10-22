Последствия атаки РФ на складские помещения в Кировоградской области. ВИДЕО+ФОТО

Вечером российские оккупанты атаковали Кропивницкий район Кировоградской области.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В результате удара загорелись складские помещения.

Работу спасателей затрудняли значительная площадь пожара и угроза повторных ударов.

В настоящее время пожар локализован. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.



Спасатели продолжают работать на месте.

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