Последствия атаки РФ на складские помещения в Кировоградской области. ВИДЕО+ФОТО
Вечером российские оккупанты атаковали Кропивницкий район Кировоградской области.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В результате удара загорелись складские помещения.
Работу спасателей затрудняли значительная площадь пожара и угроза повторных ударов.
В настоящее время пожар локализован. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Спасатели продолжают работать на месте.
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