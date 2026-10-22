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Новини Обстріли Кіровоградщини
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Наслідки атаки РФ на складські приміщення у Кіровоградській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти ввечері атакували Кропивницький район Кіровоградщини.

Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Внаслідок удару загорілися складські приміщення.

Роботу рятувальників ускладнювали значна площа пожежі та загроза повторних ударів.

Наразі пожежу локалізовано. Попередньо, загиблих і травмованих немає.

Рятувальники продовжують працювати на місці.

Читайте: Росія атакувала Харків та область: загинула жінка, четверо людей постраждали. ФОТО

РФ атакувала склади ні Кіровоградщині: виникла пожежа
РФ атакувала склади ні Кіровоградщині: виникла пожежа
РФ атакувала склади ні Кіровоградщині: виникла пожежа
РФ атакувала склади ні Кіровоградщині: виникла пожежа
РФ атакувала склади ні Кіровоградщині: виникла пожежа
РФ атакувала склади ні Кіровоградщині: виникла пожежа
РФ атакувала склади ні Кіровоградщині: виникла пожежа
РФ атакувала склади ні Кіровоградщині: виникла пожежа
РФ атакувала склади ні Кіровоградщині: виникла пожежа

Автор: 

обстріл (37572) Кіровоградська область (698) Кропивницький район (83)
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