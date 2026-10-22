Наслідки атаки РФ на складські приміщення у Кіровоградській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти ввечері атакували Кропивницький район Кіровоградщини.
Про це повідомили у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Внаслідок удару загорілися складські приміщення.
Роботу рятувальників ускладнювали значна площа пожежі та загроза повторних ударів.
Наразі пожежу локалізовано. Попередньо, загиблих і травмованих немає.
Рятувальники продовжують працювати на місці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль