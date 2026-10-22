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Новости Бронирование работников
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Фриз о сокращении квоты бронирования для ОПК: армию нужно пополнять не ценой остановки предприятий

Бронирование следует сокращать, но не в ущерб ОПК

Пересмотр правил бронирования в связи с мобилизацией не должен проводиться без тщательного аудита, анализа и моделирования последствий.

Об этом заявила народный депутат от партии "ЕС", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз, как отмечается в материале Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Если в системе выявлены злоупотребления, то нужно выяснить, где именно, какие механизмы были задействованы и почему не понесли ответственность те, кто был причастен к этим процессам. Безусловно, с ними нужно бороться.

Но нельзя из-за роста общего количества забронированных "на рыбье глаз" сокращать по всей системе бронирования и начинать там, где было 100 процентов. Например, предприятия ОПК в общем объеме бронирования занимают лишь 10 процентов", — подчеркнула народный депутат.

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Поэтому, считает Фриз, сокращение этой отрасли не даст никакого ощутимого эффекта для мобилизации.

"Вместе с тем это точно может привести к срыву контрактов с Минобороны, оттоку специалистов за границу и потере в целом нашего производственного потенциала в ОПК. Поэтому давайте не будем забывать, что люди, которые производят оружие, ремонтируют военную технику или обеспечивают страну электроэнергией, тоже работают на нашу оборону.

Поэтому сначала стоит разобраться, кто, почему и на каких основаниях получает бронирование по всем отраслям, кто несет ответственность за предоставление бронирования по секторам, где есть реальная потребность, а где — привилегии и злоупотребления", — подчеркнула она.

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Фриз добавила, что армию нужно пополнять, но не ценой остановки предприятий, которые ее обеспечивают.

Подробнее об изменении системы бронирования в связи с мобилизацией читайте в материале Цензор.НЕТ по ссылке.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Министерство экономики предлагает снизить квоту бронирования работников оборонно-промышленного комплекса со 100% до 85%.
  • В то же время Совет оружейников выступил против такого решения и призывает сохранить возможность бронирования до 100% военнообязанных работников предприятий отрасли.
  • Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), в свою очередь, призвала Минэкономики отозвать проект постановления о снижении квоты бронирования для ОПК до 85%.

Читайте: Пересмотр системы бронирования даст лишь кратковременный эффект для мобилизации, – нардеп Федиенко

Автор: 

бронирование (263) мобилизация (3337) Фриз Ирина (225) ОПК (328)
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Топ комментарии
+13
Дійсно. Давайте вже дипутатів та прокурорів та тицикунів з ментами на передову.
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22.10.2026 09:59 Ответить
+4
Цікаво чому в Києві пропали двірники жінки?, жінки водії тролейбусів і трамваїв?, навіть посунули жінку керівника ЖЕКу 319, де ніколи не було керівника чоловіка, тепер сидить бичок і вправно відфутболює відвідувачів
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22.10.2026 10:09 Ответить
+3
з півтора мільойна заброньваних мільойн -липа!
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22.10.2026 10:08 Ответить

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