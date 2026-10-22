Россия атаковала Украину ракетами и 210 дронами: ПВО сбила и подавила 181 БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на 22 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты "Искандер-М", С-400, "Циркон", "Оникс" и 210 ударных БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

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Зафиксированные пуски:

ракет "Искандер-М"/С-400/"Циркон"/"Оникс": Курская, Брянская, Ростовская области;

беспилотников: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское

Основное направление удара — Киев.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 181 вражеский БПЛА типа Shahed (из них – 87 реактивных), Гербера и дроны других типов, 10 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 32 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 8 точках.

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