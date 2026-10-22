Росія атакувала Україну ракетами та 210 дронами: ППО збила й подавила 181 БпЛА, - Повітряні сили
У ніч проти 22 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети "Іскандер-М", С-400, "Циркон", "Онікс" і 210 ударних БпЛА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зафіксовані пуски:
- ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс: Курська, Брянська, Ростовська області;
- безпілотників: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське
Основний напрямок удару - Київ.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 87 реактивні), Гербера та дрон інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Будь ласка, зачекайте...
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