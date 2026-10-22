В результате вражеского обстрела Херсонщины 2 человека погибли, еще 4 получили ранения. ФОТО

За последние сутки российские войска нанесли удары по Херсонской области с помощью авиации, ударных дронов и артиллерии.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты подверглись обстрелу?

За последние сутки под обстрелами находились Белозерка, Станислав, Софиевка, Урожайное, Широкая Балка, Берислав, Нововоронцовка, Кучерское, Красный Яр, Борозенское, Шевченковка, Дарьевка, Ингулец, Федоровка, Лиманец, Ингулевка, Чайчино, Понятовка, Никольское, Заречное, Беляевка, Днепровское, Велетенское, Антоновка, Кизомыс, Александровка, Камышаны, Янтарное, Нововоскресенское, Новорайск, Ивановка, Милово, Михайловка, Отрадокаменка, Саблуковка, Токаревка, Новодмитровка, Зоровка и город Херсон.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 получили ранения.

Позже стало известно, что в результате атаки российского дрона погиб житель Беляевки Новоалександровской громады. В результате вражеского удара 63-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

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