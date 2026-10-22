Через ворожий обстріл Херсонщини 2 людей загинуло, ще 4 - дістали поранення. ФОТО

Російські війська минулої доби атакували Херсонщину авіацією, ударними дронами та артилерією.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під обстрілами перебували Білозерка, Станіслав, Софіївка, Урожайне, Широка Балка, Берислав, Нововоронцовка, Кучерське, Червоний Яр, Борозенське, Шевченківка, Дар'ївка, Інгулець, Федорівка, Лиманець, Інгулівка, Чайчине, Понятівка, Микільське, Зарічне, Біляївка, Дніпровське, Велетенське, Антонівка, Кізомис, Олександрівка, Комишани, Янтарне, Нововоскресенське, Новорайськ, Іванівка, Милове, Михайлівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Токарівка, Новодмитрівка, Зорівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Пізніше стало відомо, що через атаку російського дрона загинув житель Біляївки Новоолександрівської громади. Через ворожий удар травми, несумісні з життям, отримав 63-річний чоловік.

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