РФ атаковала объекты энергетики и частные дома на Житомирщине: пострадавших нет
Российские оккупанты продолжают наносить удары по Житомирской области с помощью реактивных беспилотников.
Об этом заявил глава ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.
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"За прошедшие сутки россияне нанесли несколько ударов реактивными беспилотниками по территории области. Под ударом вновь оказались гражданские объекты: объекты энергетики и частные домохозяйства", — говорится в сообщении.
В результате атаки повреждения получили 8 домов граждан.
На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало.
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