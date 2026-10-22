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Новости Удары по энергетике Обстрелы Житомирщины
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РФ атаковала объекты энергетики и частные дома на Житомирщине: пострадавших нет

Житомирская область под ударами РФ: что известно о последствиях?

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Житомирской области с помощью реактивных беспилотников.

Об этом заявил глава ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"За прошедшие сутки россияне нанесли несколько ударов реактивными беспилотниками по территории области. Под ударом вновь оказались гражданские объекты: объекты энергетики и частные домохозяйства", — говорится в сообщении.

В результате атаки повреждения получили 8 домов граждан.

На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало.

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