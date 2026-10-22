РФ атаковала объекты энергетики и частные дома на Житомирщине: пострадавших нет

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Житомирской области с помощью реактивных беспилотников.

Об этом заявил глава ОГА Виталий Бунечко, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"За прошедшие сутки россияне нанесли несколько ударов реактивными беспилотниками по территории области. Под ударом вновь оказались гражданские объекты: объекты энергетики и частные домохозяйства", — говорится в сообщении.

В результате атаки повреждения получили 8 домов граждан.

На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла удар по предприятию в Одесской области: административное здание почти полностью сгорело. ФОТОрепортаж