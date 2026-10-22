РФ атакувала енергетику та приватні будинки на Житомирщині: без постраждалих
Російські окупанти продовжують атакували Житомирську область реактивними безпілотникам.
Про це заявив керівник ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Минулої доби росіяни завдали декілька ударів реактивними безпілотниками по території області. Під атакою знову були цивільні об'єкти: енергетика та приватні домогосподарства", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджень зазнали 8 будинків громадян.
Наразі інформації про загиблих та постраждалих не надходило.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль