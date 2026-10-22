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Новини Удари по енергетиці Обстріли Житомирщини
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РФ атакувала енергетику та приватні будинки на Житомирщині: без постраждалих

Житомирщина під ударами РФ: що відомо про наслідки?

Російські окупанти продовжують атакували Житомирську область реактивними безпілотникам.

Про це заявив керівник ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Минулої доби росіяни завдали декілька ударів реактивними безпілотниками по території області. Під атакою знову були цивільні об'єкти: енергетика та приватні домогосподарства", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали 8 будинків громадян.

Наразі інформації про загиблих та постраждалих не надходило.

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обстріл (37572) Житомирська область (1328)
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