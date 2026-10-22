Росія вдарила по підприємству на Одещині: майже повністю згоріла адміністративна будівля. ФОТОрепортаж

Уночі російські війська атакували цивільне підприємство на Одещині, яке виробляє продукти харчування. Унаслідок влучання майже повністю вигоріла адміністративна будівля. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"Через влучання майже повністю вигоріла адміністративна будівля. Пожежа наразі ліквідована. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, під атакою перебував завод "Титан" в Кілії. Підприємство Минулої ночі також зазнало ворожого обстрілу.

ТОВ "Титан" займається виготовленням м’ясо-молочної, хлібо-булочної продукції та напівфабрикатів вже близько тридцяти років. Продукція реалізується в межах майже усієї країни та за кордоном.

Через терор Росії подальша робота знаходиться під питанням. Зокрема знищено усі запаси підприємства, які мали бути задіяні для виробництва продукції, а також серйозно пошкоджені потужності. Збитки після учорашнього прильоту оцінені у понад 260 мільйонів гривень.

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Наслідки атаки















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