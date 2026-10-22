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Новини Удар росіян по Полтавщині
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Рашисти атакували телерадіокомпанію у Кременчуці та об’єкт енергетики

У Кременчуці атаковано будівлю телерадіокомпанії

Російські окупанти вночі атакували цивільні об'єкти в Кременчуці на Полтавщині.

Про це повідомив мер Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, російський БпЛА вдарив по будівлі приватної телерадіокомпанії, розташованої серед житлової забудови.

Внаслідок влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

Керівник ОВА Дяківнич також заявив про удар по обʼєкту енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Також без постраждалих.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 21 жовтня російські окупанти атакували корпус університету ім. Остроградського у Кременчуці.

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Кременчук (314) обстріл (37572) Полтавська область (1423) Кременчуцький район (104)
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