Рашисти атакували телерадіокомпанію у Кременчуці та об’єкт енергетики
Російські окупанти вночі атакували цивільні об'єкти в Кременчуці на Полтавщині.
Про це повідомив мер Малецький, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, російський БпЛА вдарив по будівлі приватної телерадіокомпанії, розташованої серед житлової забудови.
Внаслідок влучання виникла пожежа. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.
Керівник ОВА Дяківнич також заявив про удар по обʼєкту енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. Також без постраждалих.
Що передувало?
- Нагадаємо, 21 жовтня російські окупанти атакували корпус університету ім. Остроградського у Кременчуці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль