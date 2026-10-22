Рашисты атаковали телерадиокомпанию в Кременчуге и объект энергетики. ВИДЕО

Российские оккупанты ночью атаковали гражданские объекты в Кременчуге в Полтавской области.

Об этом сообщил мэр Малецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Так, российский БПЛА нанес удар по зданию частной телерадиокомпании, расположенной среди жилой застройки.

В результате попадания возник пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Глава ОГА Дякивнич также заявил об ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе. Там тоже обошлось без пострадавших.

В ГСЧС показали последствия удара.





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Что предшествовало?

Напомним, 21 октября российские оккупанты атаковали корпусуниверситета им. Остроградского в Кременчуге.

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