Россия нанесла удар по предприятию в Одесской области: административное здание почти полностью сгорело. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью российские войска атаковали гражданское предприятие в Одесской области, занимающееся производством продуктов питания. В результате попадания почти полностью сгорело административное здание. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.
"В результате попадания почти полностью сгорело административное здание. Пожар на данный момент ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, под обстрелом оказался завод "Титан" в Килии. Предприятие прошлой ночью также подверглось вражескому обстрелу.
ООО "Титан" занимается производством мясо-молочной, хлебобулочной продукции и полуфабрикатов уже около тридцати лет. Продукция реализуется практически по всей стране и за рубежом.
Из-за террора со стороны России дальнейшая работа предприятия находится под вопросом. В частности, уничтожены все запасы предприятия, которые должны были быть задействованы для производства продукции, а также серьезно повреждены производственные мощности. Ущерб после вчерашнего обстрела оценивается в более чем 260 миллионов гривен.
Последствия атаки
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