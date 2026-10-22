Россия нанесла удар по предприятию в Одесской области: административное здание почти полностью сгорело. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью российские войска атаковали гражданское предприятие в Одесской области, занимающееся производством продуктов питания. В результате попадания почти полностью сгорело административное здание. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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"В результате попадания почти полностью сгорело административное здание. Пожар на данный момент ликвидирован. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, под обстрелом оказался завод "Титан" в Килии. Предприятие прошлой ночью также подверглось вражескому обстрелу.

ООО "Титан" занимается производством мясо-молочной, хлебобулочной продукции и полуфабрикатов уже около тридцати лет. Продукция реализуется практически по всей стране и за рубежом.

Из-за террора со стороны России дальнейшая работа предприятия находится под вопросом. В частности, уничтожены все запасы предприятия, которые должны были быть задействованы для производства продукции, а также серьезно повреждены производственные мощности. Ущерб после вчерашнего обстрела оценивается в более чем 260 миллионов гривен.

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Последствия атаки















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