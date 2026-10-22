В РФ критически ухудшилось состояние приговоренного к 18 годам крымского татарина Ленура Халилова

Крымский татарин Ленур Халилов, которого Россия приговорила к 18 годам лишения свободы по обвинению в терроризме, находится в критическом состоянии в колонии в Архангельске. Из-за резкого ухудшения здоровья политзаключенного его не смогли доставить на судебное заседание по вопросу о его освобождении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

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"В Архангельской тюрьме, расположенной почти в 2500 км от оккупированного Крыма, умирает крымский татарин, политзаключенный Ленур Халилов", — написал Чубаров.

У Халилова диагностировали рак печени. Кроме того, во время пребывания в ростовском СИЗО он заразился гепатитом С.

В прошлом году мужчину освободили по состоянию здоровья. Находясь на свободе, он успел пройти два курса химиотерапии. Однако уже через месяц российский суд отменил решение об освобождении, после чего политзаключенного вернули в колонию.

На 22 октября было назначено очередное судебное заседание по делу об освобождении Халилова, однако доставить его в суд не удалось.

Еще в начале июля крымская правозащитница Лутфие Зудиева сообщала, что состояние политзаключенного критическое. Он почти утратил способность передвигаться самостоятельно.

"Его перевозят на каталке, а если приходится идти, то только с помощью других людей или опираясь на окружающие предметы", — отмечала правозащитница.

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Что известно о преследовании Ленура Халилова

Ленур Халилов возглавлял независимую крымскотатарскую мусульманскую общину "Алушта". В июне 2019 года его задержали российские оккупанты.

Впоследствии подконтрольный Москве суд признал его виновным в организации террористической ячейки и приговорил к 18 годам лишения свободы.

Преследование Халилова связывают с давлением оккупационных властей на независимые мусульманские общины Крыма.

После оккупации полуострова российские власти начали ликвидировать неподконтрольные им религиозные организации, в частности общину "Алушта", которую возглавлял Халилов. Также оккупационные власти установили контроль над исторической мечетью Юкари Джами, назначив туда подконтрольных имамов в сопровождении полиции.

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