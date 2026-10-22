У Росії критично погіршився стан засудженого до 18 років кримського татарина Ленура Халілова

Кримський татарин Ленур Халілов, якого Росія засудила до 18 років ув'язнення за звинуваченням у тероризмі, перебуває у критичному стані в колонії Архангельська. Через тяжке погіршення здоров'я політв'язня не змогли доставити на судове засідання щодо його звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

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"В Архангельській тюрмі, яка розташована майже за 2500 км від окупованого Криму, помирає кримський татарин, політв'язень Ленур Халілов", – написав Чубаров.

У Халілова діагностували рак печінки. Крім того, під час перебування в ростовському СІЗО він заразився гепатитом C.

Минулого року чоловіка звільнили за станом здоров'я. Перебуваючи на волі, він встиг пройти два курси хіміотерапії. Однак уже через місяць російський суд скасував рішення про звільнення, після чого політв'язня повернули до колонії.

На 22 жовтня було призначено чергове судове засідання щодо звільнення Халілова, однак доставити його до суду не вдалося.

Ще на початку липня кримська правозахисниця Лутфіє Зудієва повідомляла, що стан політв'язня критичний. Він майже втратив здатність пересуватися самостійно.

"Його перевозять на каталці, а якщо доводиться йти, то лише за допомогою інших людей або спираючись на навколишні предмети", – зазначала правозахисниця.

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Що відомо про переслідування Ленура Халілова

Ленур Халілов очолював незалежну кримськотатарську мусульманську громаду "Алушта". У червні 2019 року його затримали російські окупанти.

Згодом підконтрольний Москві суд визнав його винним в організації терористичного осередку та призначив 18 років позбавлення волі.

Переслідування Халілова пов'язують з тиском окупаційної влади на незалежні мусульманські громади Криму.

Після окупації півострова російська влада почала ліквідовувати непідконтрольні їй релігійні організації, зокрема громаду "Алушта", яку очолював Халілов.Також окупаційна влада встановила контроль над історичною мечеттю Юкари Джамі, призначивши туди підконтрольних імамів у супроводі поліції.

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