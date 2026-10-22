Холодный расчет и меткие выстрелы: снайперы 8-го полка ССО показали, как совершенствуют боевое мастерство

Снайперы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ продемонстрировали, как совершенствуют боевое мастерство во время тренировок. Украинские спецназовцы отрабатывают высокоточную стрельбу, наблюдение, маскировку и другие навыки, необходимые для выполнения боевых задач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи показаны тренировки снайперов на открытой местности. Военные ведут огонь из высокоточных винтовок, оснащенных оптическими прицелами, и отрабатывают стрельбу из различных положений.

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Отдельные кадры демонстрируют работу снайперов со специальным оборудованием для наблюдения, а также подготовку оружия к стрельбе.

Особое внимание уделено маскировке. На видео видны военнослужащие в маскировочных костюмах, которые позволяют слиться с окружающей растительностью и оставаться незаметными на местности.

В ролике также показана группа украинских снайперов с оружием и снаряжением.

"Снайпинг — это сосредоточенность, выносливость и стиль", — отмечают в Силах специальных операций.

Военные отмечают, что работа снайпера требует терпения, хладнокровного расчета и максимального внимания к деталям. Ведь задачи снайперских групп не ограничиваются огневым поражением противника, а включают также длительное наблюдение и разведку.

"За каждым метким выстрелом стоят часы подготовки. А результат может определить успех всей операции", — подчеркивают в ССО.

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