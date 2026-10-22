Холодний розрахунок і влучні постріли: снайпери 8-го полку ССО показали, як удосконалюють бойову майстерність. ВIДЕО

Снайпери 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ показали, як удосконалюють бойову майстерність під час тренувань. Українські спецпризначенці відпрацьовують високоточну стрільбу, спостереження, маскування та інші навички, необхідні для виконання бойових завдань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі показано тренування снайперів на відкритій місцевості. Військові ведуть вогонь із високоточних гвинтівок, обладнаних оптичними прицілами, та відпрацьовують стрільбу з різних положень.

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Окремі кадри демонструють роботу снайперів зі спеціальним обладнанням для спостереження, а також підготовку зброї до стрільби.

Особливу увагу приділено маскуванню. На відео видно військовослужбовців у маскувальних костюмах, які дозволяють зливатися з навколишньою рослинністю та залишатися малопомітними на місцевості.

У ролику також показано групу українських снайперів зі зброєю та спорядженням.

"Снайпінг — це зосередженість, витривалість і стиль", — зазначають у Силах спеціальних операцій.

Військові наголошують, що робота снайпера вимагає терпіння, холодного розрахунку та максимальної уваги до деталей. Адже завдання снайперських груп не обмежуються вогневим ураженням противника, а включають також тривале спостереження та розвідку.

"За кожним влучним пострілом стоять години підготовки. А результат може визначити успіх усієї операції", — підкреслюють у ССО.

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