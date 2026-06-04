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Новини Збір коштів на допомогу ЗСУ
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FPV не замінять гвинтівку: оголошено збір на 152 тис. грн для школи спецпідготовки снайперів та марксменів ЗСУ

Оголошено благодійний збір на запуск спеціалізованого курсу та школи підготовки снайперів і марксменів (піхотних снайперів) ЗСУ.

Про це у Фейсбуці пише волонтер Олександр Ковтун, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Навіщо зараз снайпери? Війну ж виграють дрони". Останні два роки ми всі звикли бачити відео FPV-дронів, ударів по техніці та знищення ворога з повітря. І через це багатьом здається, що роль снайпера на сучасній війні вже не така важлива. Але це не так!" - пише волонтер.

Як приклад Ковтун навів нещодавні бойові кадри 225-го окремого штурмового полку: під час штурму українських позицій двома окупантами, першого ліквідував ударний дрон, тоді як другий загарбник заплутався в загородженнях і намагався відстежити загрозу з неба, але був миттєво ліквідований точним пострілом українського снайпера.

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"Бо там, де немає відеогоризонту. Там, де працює РЕБ. У міській забудові. У лісосмугах. У складних погодних умовах. Там, де потрібна швидкість реакції або дрон не завжди може виконати завдання — працюють марксмени та снайпери. Снайпер — це не лише точний постріл.

Це розвідка. Це вогневе прикриття. Це захист піхоти. Це підтримка штурмових груп. Це прикриття операторів FPV. Це збережені життя українських військових", - зазначає він.

Окрім безпосередньої ліквідації живої сили ворога, снайпер виконує функції глибинної розвідки, забезпечує вогневе прикриття піхоти й штурмових груп, а також захищає самих операторів FPV-дронів.

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Про інструктора та мету проєкту

Автором та головним інструктором майбутнього курсу є досвідчений військовослужбовець-доброволець Юрій Пастушенко (Yuriy Pastushenko).

На початку повномасштабного вторгнення РФ він захищав Україну у лавах 81 ДШБ (81 ОАеМБр), а згодом перейшов до інструкторської діяльності. За останній рік його команда у межах програми "Дроноцид" успішно вишколила близько 1000 бійців з різних підрозділів Сили оборони, підготувавши з них висококласних інструкторів, які тепер передають знання далі.

Наразі команда Юрія запускає окремий поглиблений курс для снайперів. Для повноцінного старту необхідна закупівля якісних високоточних гвинтівок та облаштування спеціалізованої навчальної бази, де майбутні інструктори відточуватимуть навички.

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Збір для школи підготовки снайперів ЗСУ - як долучитися
Збір для школи підготовки снайперів ЗСУ - як долучитися
Збір для школи підготовки снайперів ЗСУ - як долучитися
Збір для школи підготовки снайперів ЗСУ - як долучитися
Збір для школи підготовки снайперів ЗСУ - як долучитися

Фінансові цілі збору

  • Загальна сума: 152 000.00 гривень;

  • Вже зібрано: понад 25 000 гривень завдяки постійним благодійникам.

Волонтери закликають громадян максимально підтримати ініціативу донатами та поширенням інформації, адже кожен підготовлений снайпер — це десятки збережених життів наших захисників на передовій.

Реквізити для допомоги:

Банка Monobank: https://send.monobank.ua/jar/3cYc4RCk8M

Номер картки: 4874 1000 3816 0381

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Автор: 

збір (405) підготовка (210) волонтери (1391) снайпери (374)
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Топ коментарі
+3
Марксмени - це прихильники комунізму, розробленого Енгельсом зі слів Маркса ?
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04.06.2026 18:48 Відповісти
+2
Що таке "марксмен"?
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04.06.2026 18:48 Відповісти
+2
В школах потрібно ввести уроки стрільби з пневматики поинаючи з третього класу. З 8-го малокаліберна зброя. З 10-го 7,62 бойова. Проводити чемпіонати. Шкільні, районні, міські. Тирів має бути у вільному доступі достатньо для навчання і проведення вільного часу. І головне! в кожній хаті українця має бути бойова збро, в кожний грабіжник який лізе в хату українця має бути вбитий і за його шкуру отримана державна нагорода. І тоді ніякому падлу не прийде в голову нападати на озброєну і навчену націю.
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04.06.2026 19:14 Відповісти
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Що таке "марксмен"?
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04.06.2026 18:48 Відповісти
Тi шо перетворюють руських на хороших.😬
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04.06.2026 18:53 Відповісти
Тобто, ти не знаєш. Навіщо тоді влазиш в дискусію?
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04.06.2026 19:00 Відповісти
Це ті хлопці що використовуть СВД. До снайперської ця гвинтівка не дотягує. Марксмен, це влучний стрілець
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04.06.2026 19:02 Відповісти
А той, хто влучно стріляє з АК, як називається? Що тільки не вигадають щоб спотворити мову...
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04.06.2026 19:06 Відповісти
Це як "енгельсмен", тільки кращий
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04.06.2026 19:34 Відповісти
Марксмени - це прихильники комунізму, розробленого Енгельсом зі слів Маркса ?
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04.06.2026 18:48 Відповісти
В школах потрібно ввести уроки стрільби з пневматики поинаючи з третього класу. З 8-го малокаліберна зброя. З 10-го 7,62 бойова. Проводити чемпіонати. Шкільні, районні, міські. Тирів має бути у вільному доступі достатньо для навчання і проведення вільного часу. І головне! в кожній хаті українця має бути бойова збро, в кожний грабіжник який лізе в хату українця має бути вбитий і за його шкуру отримана державна нагорода. І тоді ніякому падлу не прийде в голову нападати на озброєну і навчену націю.
показати весь коментар
04.06.2026 19:14 Відповісти
Озброєне населення - найбільша загроза для небожителів
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04.06.2026 19:36 Відповісти
Небожителм потойбічного світу ніщо не загрожує, а от корумпованим держслужбовцям страшно до всерачки...
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04.06.2026 20:06 Відповісти
За союзу так і було. За кравчуків-кучмів похєрили
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04.06.2026 19:30 Відповісти
Що за збір ? У військах немає підготовки снайперів ?
11 рік війни !
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04.06.2026 19:58 Відповісти
Свое подразделение делает и не хватает бабок. Как обычно
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04.06.2026 20:49 Відповісти
 
 